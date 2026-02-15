IND vs PAK: 'हाथ नहीं मिलाना चाहिए..' भारत-पाक महाजंग से पहले कोलंबो में छाया जीत का शोर, सूर्या से फैंस की डिमांड

Advertisement
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए माहौल पूरी तरह सेट हो चुका है. मुकाबला शुरू होने में फिलहाल कुछ घंटे बाकी हैं लेकिन कोलंबो में भारत की जीत की गूंज पहले ही देखने को मिल रही है. भारतीय फैंस ने कप्तान सूर्यकुमार यादव से एक बड़ी डिमांड भी रख दी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:51 PM IST
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए माहौल पूरी तरह सेट हो चुका है. मुकाबला शुरू होने में फिलहाल कुछ घंटे बाकी हैं लेकिन कोलंबो में भारत की जीत की गूंज पहले ही देखने को मिल रही है. भारतीय फैंस ने कप्तान सूर्यकुमार यादव से एक बड़ी डिमांड भी रख दी है. पूरे भारत के फैंस ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के लिए अपना एक्साइटमेंट दिखाया. मेन इन ब्लू के लिए चीयर किया कि वे दोनों टीमों के तीसरे ग्रुप-स्टेज मैच में अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को हराएं.

भारत ने पहले बैटिंग की तो..

एक भारतीय फैन नीरक घारे ने मुंबई में ANI को बताया, 'आज का मैच देखना मजेदार होगा. भारत पहले बैटिंग करेगा और अच्छा क्रिकेट खेलेगा. गेम मुश्किल होगा, लेकिन भारत हमेशा की तरह अच्छा खेलेगा.' क्रिकेट फैन निशांत ने कहा कि वह मैच के लिए एक्साइटेड हैं, उन्हें भरोसा है कि भारत जीतेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीमें चाहे जो भी हों, स्पोर्ट्समैनशिप जरूरी है, हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेटरों को पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहिए.

'रिजल्ट सब जानते हैं'

निशांत ने कहा, 'मैं मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन हम सब रिजल्ट जानते हैं और वो ये है कि इंडिया हमेशा की तरह जीतेगा. मैच होने चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी हैं, चाहे कोई भी देश खेल रहा हो. किसी भी हालात में स्पोर्ट्समैनशिप बनी रहनी चाहिए. हमें उनसे (पाकिस्तान क्रिकेट टीम) हाथ नहीं मिलाना चाहिए.' एक क्रिकेट फैन फरहान ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी अच्छा बताया.

कोलंबो में सिर्फ एक मैच 

भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने एक ही मुकाबला अभी तक खेला है. साल 2012 में दोनों टीमें आमने-सामने थीं और भारत ने 8 विकेट से पाकिस्तान को रौंद दिया था. भारत ने प्रेमदासा स्टेडियम में अभी तक 15 मैच खेले हैं जिसमें 11 बार जीत दर्ज की है. टीम इंडिया को 3 बार श्रीलंका ने मात दी जबकि एक टी20 मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने मात दी थी. 

