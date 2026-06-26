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IND W vs BAN W: मैनचेस्टर में आया 21 साल की स्पिनर का तूफान! पूनम यादव का बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर रच दिया इतिहास

Women's T20 World Cup 2026, India vs Bangladesh: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाए हैं. युवा स्पिनर श्री चरणी ने एक ही टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने का नया भारतीय रिकॉर्ड कायम किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 26, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:14 AM IST
IND W vs BAN W: मैनचेस्टर में आया 21 साल की स्पिनर का तूफान! पूनम यादव का बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर रच दिया इतिहास
Image Credit: भारत की युवा युवा स्पिनर श्री चरणी. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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