Women's T20 World Cup 2026, India vs Bangladesh: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण के अपने चौथे मैच में भारत ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हरा दिया. भारत ने 137 रनों के लक्ष्य को अंत में आसानी से हासिल कर लिया. इस नतीजे ने भारत को सेमीफाइनल की दौड़ में बनाए रखा है. अब टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी या दक्षिण अफ्रीका की एक मैच में हार की दुआ करनी होगी.
युवा स्पिनर श्री चरणी ने गुरुवार (25 जून) को मैनचेस्टर में इतिहास रच दिया. वह महिला टी20 वर्ल्ड कप के एक ही संस्करण में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. उन्होंने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रतिष्ठित ओल्ड ट्रैफर्ड में बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मैच के दौरान हासिल किया.
Another feather in the cap for the No. ranked T20I bowler
What a tournament Sree Charani is having!
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— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
इस मैच में 21 वर्षीय चरणी ने दो विकेट लिए और वर्तमान टूर्नामेंट में उनके कुल 12 विकेट हो गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक ही संस्करण में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने के पूनम यादव के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. पूनम यादव ने प्रतियोगिता के 2019-20 संस्करण में 10 विकेट चटकाए थे.
पूरे टी20 वर्ल्ड कप में में चरणी की निरंतरता उनके शानदार प्रभाव का केंद्र रही है. उन्होंने 7.08 की औसत और 5.31 की इकॉनमी रेट बनाए रखी है, जिसमें टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/19 रहा है. हालांकि, उन्होंने एक नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन टूर्नामेंट बेंचमार्क अभी भी ऊंचा है. न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमिलिया केर के नाम 2024/25 संस्करण में 6 मैचों में 15 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.