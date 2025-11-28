55 लाख से 1.3 करोड़... डबल हो गई भारतीय स्पिनर की सैलेरी, WPL ऑक्शन में हुई घर वापसी

टीम इंडिया की स्पिनर श्री चरणी को आगामी विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने सैलेरी में डबल हाइक दे दिया. उन्हें दिल्ली ने 1.3 करोड़ रुपये में अपने साथ बनाए रखा है. श्री चरणी ने खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें घर जैसा महसूस हो रहा है. श्री चरणी ने साल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ डब्ल्यूपीएल में डेब्यू किया था, उस समय ऑक्शन में उन्हें 55 लाख रुपये में दिल्ली ने अपने साथ जोड़ा था.

खुशी से गदगद दिखीं श्री चरणी

भारतीय स्पिनर ने डिज्नीहॉटस्टार पर कहा, 'मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ वापस आकर बहुत खुश हूं. यह घर जैसा लग रहा है. मुझे इस टीम के लिए खेलना बहुत पसंद है. मुझे फिर से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है. यह एक बार फिर टीम में अपना योगदान देने का मौका है. मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ वापस आकर शुक्रगुजार हूं और आगे एक अच्छे सीजन की उम्मीद कर रही हूं. मैं बस उम्मीद कर रही हूं कि हमारी टीम के लिए यह सीजन सबसे अच्छा हो.'

दिल्ली कैपिटल्स स्नेह राणा को भी किया शामिल

दिल्ली ने बॉलिंग ऑलराउंडर स्नेह राणा को अपने साथ जोड़ा है. स्नेह राणा आगामी सीजन को लेकर काफी आत्मविश्वास में नजर आ रही हैं. उन्होंने कहा, 'यह टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और मजबूत है. श्री चरणी दिल्ली की सबसे शानदार युवा पसंद बनी हुई हैं. मुझे यकीन है कि वह इस सीजन में अच्छा करेंगी. मुझे उम्मीद है कि हमारा सीजन शानदार रहेगा और हम आखिरकार ट्रॉफी उठाएंगे.'

ये शानदार अनुभव- स्नेह राणा

स्नेह ने कहा, 'मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने और यह नया मौका मिलने पर बहुत खुश हूं. मैं नए साथियों के साथ टीम बनाने का इंतजार कर रही हूं. यह एक शानदार अनुभव होगा. दिल्ली के पास शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स जैसी विस्फोटक भारतीय बल्लेबाज हैं। मैं उनसे मिलने और उनके साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं.'

दिल्ली की पूरी टीम

शेफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, जेमिमा रोड्रिग्स, मारिजैन कप्प, श्री चरणी, चिनेल हेनरी, लौरा वोल्वाईट, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, तानिया भाटिया, लिजेल ली, दीया यादव, ममता, नंदिनी शर्मा, लूसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि.