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16 महीने बाद की थी टीम में वापसी, अब वर्ल्ड कप में किस्मत ने दिया दगा; स्ट्रेचर पर बाहर गई भारत की स्टार खिलाड़ी

Shreyanka Patil: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल टखने की गंभीर चोट का शिकार हो गईं. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 03:07 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:07 AM IST
16 महीने बाद की थी टीम में वापसी, अब वर्ल्ड कप में किस्मत ने दिया दगा; स्ट्रेचर पर बाहर गई भारत की स्टार खिलाड़ी
Image Credit: श्रेयंका पाटिल चोटिल हो गईं. Image Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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