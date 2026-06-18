Shreyanka Patil Injury: महिला टी20 वर्ल्ड कप में बुधवार (17 जून) को लीड्स के हेडिंग्ले में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा. स्टार ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल एक अजीबोगरीब हादसे में अपना टखना चोटिल कर बैठीं. यह घटना नीदरलैंड की पारी के छठे ओवर की पहली गेंद पर हुई, जब श्रेयंका की गेंद पर बल्लेबाज फोबे मोल्केनबोर ने लेग साइड में शॉट खेला. मिडविकेट फील्डर द्वारा गेंद को रोकने की कोशिश के बाद श्रेयंका रन बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ीं, लेकिन गेंद को पकड़ने के प्रयास में उनका दाहिना पैर गलत तरीके से जमीन पर पड़ा और टखना बुरी तरह मुड़ गया.
चोट लगते ही युवा खिलाड़ी दर्द से कराह उठीं और अपना दाहिना टखना पकड़कर मैदान पर गिर गईं, जिसे देख साथी खिलाड़ी तुरंत उनकी ओर दौड़े. मेडिकल स्टाफ को तुरंत मैदान पर बुलाया गया जिन्होंने कई मिनटों तक उनकी चोट का आकलन किया. स्थिति गंभीर नजर आ रही थी क्योंकि श्रेयंका अपने दाहिने पैर पर बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रही थीं.
अंततः 23 वर्षीय श्रेयंका को बग्गी (मेडिकल वाहन) के जरिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जिससे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में उनके खेलने पर संशय की स्थिति बन गई है. उनकी अनुपस्थिति में शेफाली वर्मा ने ओवर की बाकी गेंदें फेंकीं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयंका की चोट पर आधिकारिक बयान जारी कर अपडेट दिया है. बीसीसीआई ने कहा, ''श्रेयंका पाटिल फील्डिंग के दौरान गेंद को रोकने की कोशिश में चोटिल हो गईं और उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा. हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और आगे के मेडिकल अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.''
Shreyanka Patil picked up an injury while attempting to field the ball and was stretchered off the field.
We wish her a speedy recovery as we wait for further updates. pic.twitter.com/k7upvdRDJh
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
श्रेयंका का करियर पहले भी चोटों से प्रभावित रहा है और वह लगभग 16 महीने तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद हाल ही में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटी थीं. उनकी मुश्किलों की शुरुआत एशिया कप के दौरान उंगली में हुए फ्रैक्चर से हुई थी, हालांकि वह 2024 में यूएई में हुए टी20 वर्ल्ड कप तक ठीक हो गई थीं. हालांकि, उनकी वापसी कम समय के लिए रही क्योंकि बाद में उन्हें दोनों पैरों में 'ग्रेड 3 शिन स्प्लिंट्स' (Grade 3 shin splints) की समस्या हो गई, जिसके कारण वह कई महीनों तक बाहर रहीं. वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 2025 का पूरा डब्ल्यूपीएल (WPL) सीजन भी नहीं खेल पाईं.
श्रेयंका ने इसी साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की थी और एडिलेड ओवल में मैच जिताऊ प्रदर्शन कर 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता था. यदि वह इस समय फिट नहीं हो पाती हैं, तो भारत के पास राधा यादव के रूप में एक अनुभवी विकल्प तैयार है. राधा का अनुभव और उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी टूर्नामेंट के निर्णायक मोड़ पर टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकती है.
नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद भारतीय टीम का पूरा ध्यान अब ग्रुप-ए के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक पर होगा. भारत का अगला मुकाबला 20 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 2024 की उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका से होना है. टीम प्रबंधन और प्रशंसक यही दुआ करेंगे कि इस बड़े मुकाबले से पहले श्रेयंका की फिटनेस को लेकर कोई अच्छी खबर सामने आए.