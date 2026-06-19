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टीम इंडिया को बड़ा झटका: श्रेयंका पाटिल टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, WPL की इस मिस्ट्री स्पिनर की चमकी किस्मत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह इंडिया ए की लेग स्पिनर प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 19, 2026, 05:03 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:05 AM IST
टीम इंडिया को बड़ा झटका: श्रेयंका पाटिल टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, WPL की इस मिस्ट्री स्पिनर की चमकी किस्मत
Image Credit: श्रेयंका पाटिल महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गईं. Image Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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