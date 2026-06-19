Womens T20 World Cup 2026 Shreyanka Patil: भारत की स्टार ऑफ-स्पिनर श्रेयंका पाटिल चोट के कारण आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के लिए मजबूर हो गई हैं. बुधवार को नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप ए मैच के दौरान, अपने पहले ही ओवर में फील्डिंग करते समय उनके दाएं टखने में गंभीर चोट लग गई थी. स्थिति इतनी गंभीर थी कि पाटिल को स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा और अब वह इस टूर्नामेंट में आगे कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगी.
आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने भारतीय टीम में श्रेयंका पाटिल के स्थान पर प्रेमा रावत को शामिल करने की मंजूरी दे दी है. 24 वर्षीय प्रेमा रावत पहले से ही इंडिया ए दौरे के लिए इंग्लैंड में थीं. वह अब सीनियर वर्ल्ड कप टीम से जुड़ेंगी. इस लेग स्पिनर ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है.
India suffer huge injury blow at the #T20WorldCup.https://t.co/USoyWDD8JS
— ICC (@ICC) June 18, 2026
प्रेमा रावत ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने महिला प्रीमियर लीग (WPL) और महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है. उन्होंने महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया ए के लिए 9.62 की औसत से आठ विकेट झटके थे.
चोट से पहले कैसा था श्रेयंका प्रदर्शन?
श्रेयंका पाटिल ने इसी साल चोट से उबरने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल वापसी की थी. इस वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां उन्होंने अपने तीन ओवरों के स्पेल में केवल 17 रन दिए थे. नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भी उन्होंने केवल एक ही गेंद फेंकी थी कि वह चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गईं.
यह ताजा झटका श्रेयंका के करियर के एक कठिन दौर को और बढ़ाता है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में चोटों ने उनकी प्रगति में बार-बार बाधा डाली है. उंगली टूटने के कारण वह 2024 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर रही थीं, जिसके बाद उन्हें दोनों पैरों में शिन स्प्लिंट्स और कलाई में स्ट्रेस रिएक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा. करीब एक साल तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद उन्होंने 2025 में वापसी की और 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को दूसरा डब्ल्यूपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.