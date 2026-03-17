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Hindi Newsक्रिकेटदो साल पहले खेला आखिरी मैच, अब बन जाएगा भारत का अगला T20I कप्तान? जानें इस खिलाड़ी में ऐसी क्या खास बात

दो साल पहले खेला आखिरी मैच, अब बन जाएगा भारत का अगला T20I कप्तान? जानें इस खिलाड़ी में ऐसी क्या खास बात

IPL 2026 से पहले पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उस खिलाड़ी पर भारत का अगला कप्तान बनाने का दांव खेला है, जो पिछले 2 साल से एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं. हालांकि, आईपीएल में बतौर कप्तान इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:40 PM IST
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जिसे टीम इंडिया में नहीं मिल रही जगह, वो बनेगा अगला T20I कप्तान? (PHOTO- BCCI)
जिसे टीम इंडिया में नहीं मिल रही जगह, वो बनेगा अगला T20I कप्तान? (PHOTO- BCCI)

IPL 2026 से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में मशहूर हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हैरान करने वाला दावा किया है. उनका मानना है कि जो खिलाड़ी फिलहाल टीम इंडिया के स्क्वॉड में भी नहीं है, वो सीधे मैदान पर टॉस करने जा सकता है. जी हां, आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि आईपीएल 2026 के बाद ये खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में भारत का कप्तान बन सकता है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि अगर श्रेयस अय्यर आईपीएल 2026 में कप्तानी करते हुए पंजाब किंग्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनके अगले भारतीय टी20I कप्तान बनने की संभावना है. बता दें कि अय्यर हाल ही में टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया का हिस्सा भी नहीं थे.

दो साल से नहीं मिला खेलने का मौका

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आकाश चोपड़ा जिस श्रेयस अय्यर पर कप्तानी का दांव लगा रहे हैं, उन्होंने भारत के लिए आखिरी बार 2023 में टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. वो पिछले 3-4 सालों से ODI टीम का तो रेगुलर हिस्सा हैं, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने का मौका बहुत कम मिला है. 31 साल के अय्यर ने भारत की तरफ से अभी तक 51 T20I खेले हैं और 30.66 की औसत और 136.12 के स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं.

आकाश चोपड़ा क्यों लगा रहे श्रेयस अय्यर पर दांव?

बड़ा सवाल ये है कि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर पर क्यों दांव लगाना चाहते हैं? उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि श्रेयस अय्यर, मुझे लगा था कि वो टी20 विश्व कप टीम में जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. मुझे लगता है कि मध्य क्रम में एक जगह खाली हो सकती है. तो क्या श्रेयस अय्यर वहां आ सकते हैं? अगर वो एक बार फिर कप्तानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं, तो शायद वो भारत के अगले टी20 कप्तान बन सकते हैं. क्यों नहीं?

IPL में बतौर कप्तान रहे हैं सुपरहिट

श्रेयस अय्यर भले ही T20I में टीम इंडिया में जगह नहीं बना रहे हैं, लेकिन आईपीएल में बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक पहुंची थी. फिर 2024 में अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स का नेतृत्व किया और ये टीम चैंपियन बनी. 2025 में वो पंजाब किंग्स के कप्तान बने और फाइनल तक का सफर तय किया. आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने 14 मैचों में 9 जीत दर्ज की और 4 हार का सामना करना पड़ा. PBKS पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर थी.

ये भी पढ़ें: IPL का 'रनबाज' कौन? 2008 से लेकर 2025 तक... Orange Cap जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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