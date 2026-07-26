IND vs ZIM: सीरीज जीतने के बाद प्लेइंग-XI होंगे 4 बदलाव, अय्यर 2 प्लेयर्स का कराएंगे डेब्यू

India vs Zimbabwe: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले को 90 रन से अपने नाम किया. अब क्लीन स्वीप की उम्मीद से टीम इंडिया कुछ घंटों में एक बार फिर उतरेगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के 2 प्लेयर्स का डेब्यू हो सकता है. श्रेयस अय्यर सीरीज जीतने के बाद बेंच पर बैठे प्लेयर्स को आजमाने की सोच रहे होंगे. ऐसे में दो खिलाड़ियों का डेब्यू तय नजर आ रहा है.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में टीमें शाम 4.30 बजे मैदान में उतरेंगी. इस सीरीज में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले थे. कई नए चेहरे टीम के स्क्वाड में शामिल हुए थे. प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, वैभव सूर्यवंशी, अशोक शर्मा, सूर्यांश शेड्गे जैसे खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल किया गया था. अब आखिरी टी20 मुकाबले में इनमें से 2 खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिल सकता है.
श्रेयस अय्यर आखिरी टी20 मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह और हर्ष दुबे को मौका मिल सकता है. वहीं, सूर्यांश शेड्गे को भी प्लेइंग-XI में शामिल किया जा सकता है. हर्ष दुबे को वनडे में मौका मिला है, लेकिन 2 मैच में 4 विकेट ही लेने में कामयाब हुए. अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चार खिलाड़ियों में किन 2 खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है.
ये भी पढ़ें...
आईपीएल में प्रभसिमरन सिंह शानदार नजर आए हैं. उन्होंने एक के बाद एक सीजन में पंजाब किंग्स के लिए अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है. 2026 में उन्होंने 14 मैच में 510 रन ठोके. उनका टॉप स्कोर 80 नाबाद का रहा. टीम इंडिया में भी डेब्यू के लिए तैयार हैं. अब देखना होगा कि उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ मैनेजमेंट उन्हें मौका देता है या नहीं.