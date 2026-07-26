IND vs ZIM: सीरीज जीतने के बाद प्लेइंग-XI होंगे 4 बदलाव, अय्यर 2 प्लेयर्स का कराएंगे डेब्यू

India vs Zimbabwe: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले को 90 रन से अपने नाम किया. अब क्लीन स्वीप की उम्मीद से टीम इंडिया कुछ घंटों में एक बार फिर उतरेगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के 2 प्लेयर्स का डेब्यू हो सकता है. श्रेयस अय्यर सीरीज जीतने के बाद बेंच पर बैठे प्लेयर्स को आजमाने की सोच रहे होंगे. ऐसे में दो खिलाड़ियों का डेब्यू तय नजर आ रहा है.