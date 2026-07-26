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IND vs ZIM: सीरीज जीतने के बाद प्लेइंग-XI होंगे 4 बदलाव, अय्यर 2 प्लेयर्स का कराएंगे डेब्यू

India vs Zimbabwe: भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मुकाबले को 90 रन से अपने नाम किया. अब क्लीन स्वीप की उम्मीद से टीम इंडिया कुछ घंटों में एक बार फिर उतरेगी. इस मुकाबले में टीम इंडिया के 2 प्लेयर्स का डेब्यू हो सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 26, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:08 AM IST
IND vs ZIM: सीरीज जीतने के बाद प्लेइंग-XI होंगे 4 बदलाव, अय्यर 2 प्लेयर्स का कराएंगे डेब्यू
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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