भारत ने बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. भारत ने इसी के साथ ही तीन मैचों की इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच शनिवार 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. अब भारतीय टीम का टारगेट तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में जीत दर्ज कर अफगानिस्तान का ODI सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ करना होगा.
भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, केएल राहुल और सौरव गांगुली जैसे महान बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान 26 रन बनाते ही श्रेयस अय्यर ODI में सबसे तेज 3000 रन पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे नबंर पर आ गए हैं.
श्रेयस अय्यर ने अब तक 78 वनडे मैचों की 72 पारियों में 45.68 की औसत और 98.56 के स्ट्राइक रेट से 3015 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक, 23 अर्धशतक शामिल है. ODI में श्रेयस अय्यर का बेस्ट स्कोर 128 रन रहा है. श्रेयस अय्यर पारियों के लिहाज से इस मुकाम तक पहुंचने वाले संयुक्त रूप से भारत के दूसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं. श्रेयस अय्यर ने इसी के साथ ही, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, केएल राहुल और सौरव गांगुली जैसे महान बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ दिया है. बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन को यहां तक पहुंचने में 73 वनडे मैचों की 72 पारियां लगी थीं. सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, केएल राहुल और सौरव गांगुली जैसे महान बल्लेबाज भी इस लिस्ट में पीछे हैं.
विराट कोहली को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने के लिए 78 मैचों की 75 पारियां लगी थी. सचिन तेंदुलकर ने 93 पारियों में 3000 वनडे रन पूरे किए थे. सौरव गांगुली ने 82 पारियों में 3000 वनडे रनों का आंकड़ा पार किया था. बता दें कि टीम इंडिया ने बुधवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच को 170 रन से अपने नाम किया. भारत रनों के लिहाज से अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाला देश बन गया है. अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने साल 2015 में पर्थ में खेला गया मैच 275 रन से अपने नाम किया था.
1. शुभमन गिल - 62 पारियों में 3000 ODI रन
2. शिखर धवन - 72 पारियों में 3000 ODI रन
3. श्रेयस अय्यर - 72 पारियों में 3000 ODI रन
4. विराट कोहली - 75 पारियों में 3000 ODI रन
5. केएल राहुल - 78 पारियों में 3000 ODI रन