'लोग ट्रिगर करेंगे पर होना नहीं... 'Lock Upp' शो में जाने से पहले श्रेयस अय्यर ने बहन श्रेष्ठा को दी थी ये खास सलाह

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर इस वक्त चर्चा में हैं. नेटफ्लिक्स के मशहूर रियलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) से वह बाहर हो चुकी हैं. इस शो में पहली बार एंट्री करने वाली श्रेष्ठा का सफर एक हफ्ते में ही खत्म हो गया. हालांकि, शो से इतनी जल्दी बाहर होने के बावजूद श्रेष्ठा बिल्कुल भी निराश नहीं हैं.
श्रेष्ठा का मानना है कि नेटफ्लिक्स और बालाजी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना उनके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन वह खुद को इस शो के लिए 'मिसफिट' (अनुपयुक्त) मानती हैं. शो से बाहर आने के बाद श्रेष्ठा अय्यर ने अपने भाई श्रेयस अय्यर के साथ हुई बातचीत और ट्रोलिंग को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत करते हुए श्रेष्ठा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने कहा, 'यह शो मेरे लिए मिसफिट था. मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के जरिए ही चीजें समझ आती हैं. मुझे लगा था कि मैं यह कर लूंगी और सब ठीक रहेगा, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मुझे एहसास हुआ कि यह शो मेरे लिए बना ही नहीं है. लेकिन जाहिर तौर पर बालाजी और नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि मैं इसके लिए मना नहीं कर सकी.' उन्होंने कहा, 'मुझे यह मौका मिला, जिसने मुझे बेहतरीन एक्सपोजर दिया, इसलिए मैंने हां कहा था.'
सिर्फ एक हफ्ते में ही शो से बाहर होने पर श्रेष्ठा ने बड़ी बात कही. उन्होंने कहा, 'मेरा सफर सिर्फ एक हफ्ते का रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग मुझे समझते हैं, उन्हें यह दिखाने के लिए इतना समय काफी था कि मैं कौन हूं. मैं इस अनुभव से खुश और पूरी तरह संतुष्ट हूं.'
जब श्रेष्ठा से पूछा गया कि शो में एंट्री करने से पहले उनके परिवार और खासकर भाई श्रेयस अय्यर के साथ क्या बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि श्रेयस ने उन्हें शांत रहने और बहकावे में न आने की सलाह दी थी.
श्रेष्ठा ने बताया कि, 'श्रेयस से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि वह भी अपने मैचों के लिए निकल रहे थे. मैं उनके स्पेस और उनके जोन का सम्मान करती हूं, क्योंकि देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी. लेकिन एक क्रिकेटर होने से पहले वह मेरे भाई हैं, इसलिए मुझे उन्हें बताना था कि मैं यह शो कर रही हूं. वह हमेशा सपोर्टिव रहे हैं. उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसे करो और देखो कि यह तुम्हारे काम की चीज है या नहीं.'
श्रेष्ठा ने बताया कि भाई अय्यर ने उन्हें गुड लक कहा और सलाह दी कि, 'सजग रहना, जैसी हो वैसी ही रहना, पॉजिटिव रहना और किसी को भी खुद पर हावी मत होने देना.' उन्होंने साफ कहा था कि, 'लोग ट्रिगर करेंगे, पर आसानी से ट्रिगर नहीं होना.'
श्रेष्ठा अय्यर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके द्वारा बनाई जाने वाली रील्स की भारी फैन फॉलोइंग है. हालांकि, सोशल मीडिया स्टार होने के साथ-साथ उन्हें अक्सर ऑनलाइन बैकलैश (आलोचना) का सामना भी करना पड़ता है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले सीजन के दौरान श्रेष्ठा को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर ट्रोल भी किया गया था.
हुआ ये था कि पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश से धुल गया था. उस मुकाबले में पंजाब को एक अंक मिला था और श्रेष्ठा ने मजाकिया अंदाज में उस पल को सेलिब्रेट किया था. इसे लेकर यूजर्स ने उन्हें यह कहते हुए ट्रोल कर दिया था कि केकेआर टीम को नीचा दिखाना सही नहीं है. इसे लेकर खूब बवाल मचा था, जिसके बाद श्रेष्ठा ने इंस्टाग्राम पर सामने आकर सफाई दी थी और कहा था कि, 'उस वीडियो का मकसद सिर्फ हल्का-फुल्का मजाक था, किसी खिलाड़ी या टीम को नीचा दिखाना नहीं.' हालांकि, श्रेष्ठा अब इन सब चीजों से आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुटी हुई हैं.