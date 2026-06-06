Add Zee Business As A Preferred Source
App

भारत के नए टी20 कप्तान बन गए श्रेयस अय्यर, BCCI ने UK टूर और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है. श्रेयस अय्यर को भारत का नया T20I कप्तान बनाया गया है. श्रेयस अय्यर ने T20I कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव की जगह ली है, जिन्हें खराब बैटिंग फॉर्म के कारण टीम इंडिया की कप्तानी से हटा दिया गया है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 06, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:18 PM IST
भारत के नए टी20 कप्तान बन गए श्रेयस अय्यर, BCCI ने UK टूर और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किस्मत के धनी होते हैं वो लोग जिनकी हथेली पर बनता है M का निशान, जानिए इसके पीछे...
letter m sign on palm1 min ago
2
TMC1 min ago
3
mp news1 min ago
4
My Bharat2 min ago
5
Vaibhav Sooryavanshi5 min ago