Advertisement
trendingNow12997448
Hindi Newsक्रिकेट

मौत के मुंह से जिंदा लौटे अय्यर, सोशल  मीडिया पर पोस्ट कर मचाई खलबली, तेजी से फैल रही तस्वीर

भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुरी तरह से घायल हो गए थे. उनकी चोट इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ गया था. अब इतने दिनों बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस का शुक्रिया अदा किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shreyas iyer
Shreyas iyer

भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुरी तरह से घायल हो गए थे. उनकी चोट इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ गया था. उसके बाद लगातार इलाज के बाद वह रिकवर हो गए थे. इसी बीच श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं. उनकी तस्वीरें देखकर फैंस की जान में जान आई. उनके फैंस की प्रार्थनाएं रंग आई और अय्यर तकरीबन हफ्ते भर के बाद अस्पताल से वह डिस्चार्ज हुए थे. अब इतने दिनों बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस का शुक्रिया अदा किया है.

इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट
अय्यर ने  इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की वह इस तस्वीर में समुद्र के किनारे बैठकर अपने दोस्त के साथ धूप सेक रहे हैं.  फोटो शेयर करते हुए अय्यर ने लिखा, ' सूर्य एक महान थेरेपी है. आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रगुजार रहा हूं. प्यार और फिक्र करने के लिए आपका धन्यवाद.'

ऐसा हुआ था हादसा
अय्यर सीरीज के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने एक मैच पचास रन भी जमाए थे. हालांकि, पिछले महिने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे आखिरी वनडे में फील्डिंग के दौरान उनके कमर पर भारी चोट आई.  अय्यर पीछे की तरफ भागते हुए एलेक्स कैरी का कैच लपकने के चक्कर में चोट खा गए पर उन्होंने कैच नहीं छोड़ा.  इस दौरान उनको काफी गंभीर चोट आई और उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद मौके पर ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अय्यर पर होंगी नजरें
भारत के विस्फोटक मीडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की बैटिंग के मुख्य खिलाड़ी हैं. अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की उप कप्तानी  भी सौंपी गई थी. बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. देखना दिलचस्प होगा अय्यर टीम इंडिया के लिए खेलते हैं या नहीं. अगर खेलते हैं तो उनका क्या प्रदर्शन रहता है. 

ये भी पढ़ें: शुभमन गिल करेंगे कमाल, बाबर आजम को पीछे छोड़ रचेंगे नया इतिहास, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा नाम

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shreyas Iyer

Trending news

मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
Masood Azhar
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
Delhi blast
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!