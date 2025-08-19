मिडिल ऑर्डर में इनसे बेस्ट कोई नहीं...आकाश चोपड़ा ने जमकर की इस खिलाड़ी की तारीफ, एशिया कप टीम में रखने की मांग

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को होगी. इनमें से कई खिलाड़ियों पर चयन को लेकर काफी सवाल बने हुए हैं. उनमें से एक खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर.
विपक्षी टीम के लिए हैं काल
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ' अय्यर ने जिस अंदाज में पहले चैंपियंस ट्रॉफी और फिर आईपीएल में बल्लेबाजी की थी . इसमें कोई दो राय नहीं उनसे बेहतर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कोई नहीं हो सकता है. वो जिस तरीके से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर विपक्षी टीम को बेबस कर देते हैं. उनके खेलने का तरीका काबिले तारीफ है. वे एक छोर पर डटे रहते हैं, जिससे सामने वाले बल्लेबाज को फ्री होकर खेलने की छूट मिल जाती है.'
अय्यर हैं हकदार
चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल की बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, ' अय्यर के लिए ये आईपीएल सीजन बेहतरीन रहा है. मैने कई बार देखा है कि टीम में चयन टी20 की परफॉरमेंस पर बेस्ड होता है. रिंकू सिंह, संजू सैमसन, मैने अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर्स को भी देखा है. ऐसे में अय्यर इस बार टी20 में खेलने के हकदार हैं.'
आईपीएल 2025 में रहा था शानदार प्रदर्शन
आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. अय्यर ने आईपीएल के 18वें सीजन में खेले 17 मैचों में 175.67 के दमदार स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे. सेमीफाइनल ने उन्होंने अकेले दम पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया था.