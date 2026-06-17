भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले ODI मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब भारतीय टीम का टारगेट दूसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करना है.
टीम इंडिया के धाकड़ मिडिल और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान एक ऐसा महारिकॉर्ड बना देंगे, जिसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और सौरव गांगुली जैसे महान बल्लेबाज भी अपने पूरे करियर में नहीं बना पाए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में 11 रन बनाते ही श्रेयस अय्यर का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा.
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान 11 रन बनाते ही श्रेयस अय्यर ODI में सबसे तेज 3000 रन पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नबंर पर आ जाएंगे. श्रेयस अय्यर ने अब तक 77 वनडे मैचों की 71 पारियों में 45.98 की औसत और 98.49 के स्ट्राइक रेट से 2989 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक, 23 अर्धशतक शामिल है. ODI में श्रेयस अय्यर का बेस्ट स्कोर 128 रन रहा है.
श्रेयस अय्यर अगर 71वीं ODI पारी में यह रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो वह पारियों के लिहाज से इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारत के दूसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन जाएंगे. श्रेयस अय्यर साथ ही, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को पीछे छोड़कर इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारतीय बन जाएंगे. बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन को यहां तक पहुंचने में 72 पारियां लगी थीं. विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे बल्लेबाज तो इस लिस्ट में बहुत पीछे हैं.
विराट कोहली को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने के लिए 75 पारियां लगी थी. सचिन तेंदुलकर ने 93 पारियों में 3000 वनडे रन पूरे किए थे. सौरव गांगुली ने 82 पारियों में 3000 वनडे रनों का आंकड़ा पार किया था. श्रेयस अय्यर अगर 71वीं पारी में यह रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो वह पारियों के लिहाज से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने के मामले में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ देंगे.
1. शुभमन गिल - 62 पारियों में 3000 ODI रन
2. शिखर धवन - 72 पारियों में 3000 ODI रन
3. विराट कोहली - 75 पारियों में 3000 ODI रन
4. केएल राहुल - 78 पारियों में 3000 ODI रन
5. नवजोत सिंह सिद्धू - 79 पारियों में 3000 ODI रन
6. सौरव गांगुली - 82 पारियों में 3000 ODI रन