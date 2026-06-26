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'जो हुआ उसे भूल जाएंगे...' IRE से मिली शर्मनाक हार पर ये क्या बोल गए कप्तान श्रेयस अय्यर?

Shreyas Iyer on shocking defeat in IND vs IRE 1st T20I: 26 जून को आयरलैंड क्रिकेट की टी20I टीम ने बड़ा उलटफेर कर दिया. उसने टी20 सीरीज के पहले ही मुकाबले में विश्व विजेता भारत को 34 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया. इस हार पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कुछ कहा? आइए जानते हैं...

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 26, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:37 PM IST
'जो हुआ उसे भूल जाएंगे...' IRE से मिली शर्मनाक हार पर ये क्या बोल गए कप्तान श्रेयस अय्यर?
Image Credit: shreyas iyer big statement after shocking defeat against irelandSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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