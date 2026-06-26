'जो हुआ उसे भूल जाएंगे...' IRE से मिली शर्मनाक हार पर ये क्या बोल गए कप्तान श्रेयस अय्यर?

Shreyas Iyer on shocking defeat in IND vs IRE 1st T20I: किसी ने सोचा भी नहीं था कि आयरलैंड जैसी छोटी टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को 34 रनों के बड़े अंतर से हरा देगी. 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में मेजबान आयरलैंड ने बड़ा उलटफेर किया. उसने भारत को 34 रनों के बड़े अंतर से मात दी. टी20 इंटरनेशनल इतिहास में उसकी यह भारत के खिलाफ पहली जीत है. जनवरी 2024 के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय टीम कोई टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने में नाकाम रहने की कगार पर है. अब अगला मैच करो या मरो का बन चुका है.
शर्मनाक हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. बतौर नियमित कप्तान अपने पहले ही मैच में इस बड़े उलटफेर का शिकार होने के बाद अय्यर ने गेंदबाजों की रणनीति, टीम की गलतियों और अगले मैच के प्लान पर खुलकर बात की. अय्यर ने साफ किया कि टीम इंडिया इस हार से सबक तो लेगी, लेकिन इस खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर अगले मैच में पूरी ताकत के साथ वापसी करेगी.
लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर उतरने के सवाल पर श्रेयस अय्यर ने कहा, 'हां, निश्चित रूप से ऐसा हुआ, लेकिन हम जो हुआ है उसे भूलने जा रहे हैं. निश्चित रूप से इस खेल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले मैच में हम पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरें.'
कप्तान अय्यर ने यह भी बताया कि आखिर मैच भारत के हाथ से कहां फिसल गया. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शुरुआत में आयरलैंड के 3 विकेट जल्दी चटका दिए थे, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में टीम ने रन लुटाए. अय्यर ने कहा, 'मुझे लगता है कि शुरुआत में गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की. उन्हें स्विंग मिल रही थी और उन्होंने विकेट भी निकाले. हमें शानदार शुरुआत मिली, लेकिन बीच के ओवरों में हम अपनी रणनीति को सही से लागू करने में चूक गए.'
श्रेयस अय्यर ने बताया कि बीच के ओवरों में हमने उन्हें मैदान के सामने सीधे शॉट मारने का मौका दिया, जबकि हम जानते थे कि वहां की बाउंड्री काफी छोटी हैं. हालांकि, जब हमें आखिरी ओवरों में रनों पर अंकुश लगाना था, तब गेंदबाजों ने शानदार वापसी की. जिस तरह की शुरुआत हमें मिली थी, उस लिहाज से हमें विपक्षी टीम को 140 रनों के आसपास रोकना चाहिए था, जो चेज करने के लिए एक बेहतरीन स्कोर होता.
मैच में भले ही हार मिली हो, लेकिन श्रेयस अय्यर ने चोट के बाद वापसी कर रहे हर्षित राणा और ऑलराउंडर शिवम दुबे की जमकर तारीफ की. अय्यर ने कहा, 'शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. शिवम दुबे अतीत में भी टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर फेंक चुके हैं. मैं हमेशा उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैंने उनके साथ घरेलू क्रिकेट खेला है और मैं उनकी ताकत व कमजोरी जानता हूं. वहीं, हर्षित राणा ने अद्भुत गेंदबाजी की. चोट से उबरकर वापसी करना और इस स्तर पर ऐसा प्रदर्शन व टैलेंट दिखाना वाकई शानदार है.'
विश्व चैंपियन होने के अहंकार और आयरलैंड को हल्के में लेने के सवाल पर कप्तान अय्यर ने टीम को कड़ा संदेश देते हुए कहा, 'मेरा संदेश साफ है कि आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते. आप सिर्फ मैदान पर उतरकर मैच नहीं जीत सकते. आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उस पल में जीना होगा. आपको वर्तमान में रहना होगा और यह देखना होगा कि अगर आपको विरोधी टीम को दबाने का मौका मिला है, तो उसे हाथ से न जाने दें. कभी भी किसी पल या स्थिति को हल्के में न लें.'
आयरलैंड ने क्रिकेट इतिहास में 12वें प्रयास (9 टी20 और 3 वनडे) में पहली बार भारत को हराया है. इस शर्मनाक हार के साथ ही श्रेयस अय्यर भारत के उन कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो अपनी कप्तानी के पहले ही टी20 मैच में हार गए.