रोहित शर्मा का महा-रिकॉर्ड ध्वस्त: श्रेयस अय्यर ने कप्तान बनते ही रचा इतिहास, पीछे छूटे सारे दिग्गज

IRE vs IND 1st T20I Shreyas Iyer Captaincy Record: भारतीय क्रिकेट टीम में आज से श्रेयस अय्यर के कप्तानी युग का आगाज हो चुका है. भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड पर दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो चुका है. इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मैदान पर उतरते ही श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 35 साल की उम्र और सबसे ज्यादा मैच खेलने के बाद कप्तान बनकर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सारे दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है.
नियमित कप्तान के रूप में मैदान पर कदम रखते ही श्रेयस अय्यर ने 2 ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जो आज से पहले भारतीय क्रिकेट इतिहास में कोई नहीं कर सका था. दोनों रिकॉर्ड अपने नाम कर उन्होंने रोहित शर्मा का कीर्तिमान तोड़ा है.
टीम इंडिया के लिए कप्तानी डेब्यू करने से पहले ही श्रेयस अय्यर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल (IPL) में कप्तानी का विशाल अनुभव हासिल कर चुके हैं. इसी अनुभव के दम पर उन्होंने रोहित शर्मा का सबसे बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया है.
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में कप्तानी डेब्यू करने के समय सबसे अधिक टी20 मैचों में कप्तानी करने का महा-रिकॉर्ड अब श्रेयस अय्यर के नाम हो गया है. अय्यर ने डेब्यू के समय रोहित शर्मा से कहीं अधिक मैचों में नेतृत्व किया है. रोहित ने जहां 80 मैचों में कप्तानी की थी, वहीं अय्यर ने टी20 के 114 मैचों में अलग-अलग टीमों की कमान संभाली है. इस लिस्ट में नंबर 3 पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने भारत का कप्तान बनने से पहले टी20 के 72 मैचों में कमान संभाली थी.
कप्तानी की शुरुआत करने के समय श्रेयस अय्यर भारत के सबसे परिपक्व और अनुभवी कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. भारत के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल कप्तानी डेब्यू करने के वक्त सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों की सूची में भी अय्यर ने रोहित को पीछे छोड़ दिया है. अय्यर अब टी20I में भारत के तीसरे सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं. उन्होंने 31 साल 202 दिन की उम्र में कप्तान बनते ही रोहित शर्मा को पछाड़ दिया, जिन्होंने 30 साल 234 दिन की उम्र में कप्तानी की थी. इस लिस्ट में नंबर 1 पर शिखर धवन हैं, जिन्हें 35 साल 232 दिन की उम्र में भारत का टी20I कप्तान नियुक्त किया गया था.
फैंस उम्मीद कर रहे थे कि 15 साल के युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में मौका मिलेगा, लेकिन मजबूत बैटिंग लाइनअप के चलते उन्हें फिलहाल अपनी बारी का इंतजार करना होगा. टीम इंडिया संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ ही मैदान पर उतरी है.
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
टिम टेक्टर, रॉस अडेयर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जय मूंद्रा, मैथ्यू हॉलार्ड.