फिटनेस या कुछ और..? श्रेयस अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से अचानक ब्रेक का खुद खोला राज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को मिली दो विकेट की करीबी हार के बाद भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने के अपने फैसले पर बात की. उन्होंने कहा कि खेल के तीनों फॉर्मेट में इंटेंसिटी बनाए रखने और वर्कलोड को मैनेज करने के लिए यह फैसला जरूरी था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:30 AM IST
क्यों लिया रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक?

एडिलेड में दूसरे वनडे के बाद बात करते हुए अय्यर ने कहा कि लगातार अच्छा खेलने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए वर्कलोड को मैनेज करना और अपनी तकनीक में बदलाव करना बहुत जरूरी है. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अय्यर ने अपनी पुरानी पीठ की समस्या के कारण रेड-बॉल क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने की बोर्ड से औपचारिक रिक्वेस्ट की थी. BCCI ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिससे वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट (ODI और T20) पर फोकस कर सकें.

अय्यर ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने वनडे में भारत के नंबर 4 बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की की है. अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया और IPL में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. हालांकि, उन्होंने एशिया कप में भारत की T20 टीम में जगह नहीं मिली थी.

'जब मैं ज्यादा फील्डिंग करता हूं...'

रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने के फैसले पर अय्यर ने कहा, 'जब मैं (चैंपियंस ट्रॉफी और IPL के बाद) रेड-बॉल क्रिकेट में आया तो मैंने पाया कि जब मैं मैदान पर कुछ ओवर से ज्यादा फील्डिंग करता हूं, तो मेरी एनर्जी कम हो जाती है. और इंटरनेशनल स्तर पर जिस तीव्रता को बनाए रखना होता है, मैंने महसूस किया कि मैं उससे मेल नहीं खा पा रहा था. इसलिए मैंने यह फैसला लिया और चयनकर्ताओं को भी बता दिया.'

खेलने के तरीके में बदलाव

अय्यर ने अलग-अलग पिचों के अनुसार अपने खेल में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने आगे कहा, 'मुंबई में भी, जब हम अतिरिक्त उछाल वाली लाल मिट्टी की पिचों पर खेलते हैं, तो एक सीधा स्टांस मदद करता है. आपको लगातार बदलाव करते रहना पड़ता है, क्योंकि हर पिच अलग होती है. मैंने अब तक अपना स्टांस कई बार बदला है और मुझे लगता है कि मैं फिलहाल कहीं भी खुद को ढाल सकता हूं.'

