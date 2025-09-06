BCCI ने किया नए शेड्यूल का ऐलान... श्रेयस अय्यर कप्तान, ऑस्ट्रेलिया से टक्कर, नोट कर लें मैचों की डेट
क्रिकेट

BCCI ने किया नए शेड्यूल का ऐलान... श्रेयस अय्यर कप्तान, ऑस्ट्रेलिया से टक्कर, नोट कर लें मैचों की डेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इसी महीने होने वाले मल्टी-डे मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का कप्तान नियुक्त किया है. BCCI ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:57 PM IST
BCCI ने किया नए शेड्यूल का ऐलान... श्रेयस अय्यर कप्तान, ऑस्ट्रेलिया से टक्कर, नोट कर लें मैचों की डेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इसी महीने होने वाले मल्टी-डे मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर को इंडिया ए का कप्तान नियुक्त किया है. BCCI ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दूसरे मुकाबले के लिए टीम से जुड़ेंगे. श्रेयस अय्यर को 9 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहे एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी.

लगातार अनदेखी के बाद मिला मौका

श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम के लिए लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्हें जून-जुलाई में खेली गई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम में जगह नहीं मिली. इतना ही नहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद इस स्टार बल्लेबाज को आगामी एशिया कप के लिए भी टीम में नहीं चुना गया. सेलेक्टर्स के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई. हालांकि, अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दो मल्टी-डे मुकाबलों के लिए इंडिया-ए का कप्तान बनाया गया है. अय्यर फिलहाल वेस्ट जोन के लिए सेंट्रल जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेल रहे हैं. हालांकि, पहली पारी में वह 25 रन बनाकर आउट हो गए.

कई युवा खिलाड़ियों को मिला मौका

इस टीम में अनुभवी और उभरती हुई प्रतिभाओं को शामिल किया गया है. ध्रुव जुरेल उपकप्तान और विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे. अन्य खिलाड़ियों में ओपनर बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन और देवदत्त पडिक्कल के साथ-साथ होनहार युवा साई सुदर्शन और आयुष बडोनी भी शामिल हैं. गेंदबाजी की कमान प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद संभालेंगे, जिनका साथ स्पिनर हर्ष दुबे, तनुश कोटियन और मानव सुथार देंगे. टीम में ऑलराउंडर नतीश कुमार रेड्डी और लेग स्पिनर गुरनूर बरार भी शामिल हैं.

इंडिया-ए की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नीतीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर.

इंडिया-ए vs ऑस्ट्रेलिया-ए मैचों का शेड्यूल

पहला मल्टी-डे मैच: 16 सितंबर से 19 सितंबर, 2025 लखनऊ
दूसरा मल्टी-डे मैच: 23 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 लखनऊ

इन मल्टी-डे मुकाबलों के बाद तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे, जो क्रमशः 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को कानपुर में आयोजित होंगे.

