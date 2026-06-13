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श्रेयस अय्यर की राह कितनी कठिन? सूर्यकुमार यादव को नए कप्तान पर भरोसा, हैट्रिक ट्रॉफी है टारगेट

Indian Cricket Team: श्रेयस अय्यर की नियुक्ति भारत के सबसे छोटे फॉर्मैट के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है. उन्होंने एक ऐसे कप्तान की जगह ली है जिसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. सूर्या का रिकॉर्ड जोरदार है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 13, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:35 PM IST
श्रेयस अय्यर की राह कितनी कठिन? सूर्यकुमार यादव को नए कप्तान पर भरोसा, हैट्रिक ट्रॉफी है टारगेट
Image Credit: सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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