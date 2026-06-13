Indian Cricket Team: भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में बदलाव के दौर से गुजर रही है. सूर्यकुमार यादव अब टीम का नेतृत्व नहीं करेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 6 जून को यह फैसला लिया था और इसकी चर्चा अभी तक हो रही है. कुछ लोग अब तक हैरान कि अचानक से सूर्या को क्यों हटा दिया गया. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कमान सौंपी गई है. अय्यर को कप्तान बनाए जाने के बाद सूर्या ने भी उनकी तारीफ की.
श्रेयस अय्यर की नियुक्ति भारत के सबसे छोटे फॉर्मैट के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है. उन्होंने एक ऐसे कप्तान की जगह ली है जिसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. रोहित शर्मा के बाद कमान संभालने वाले सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी और हाल ही में 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता. हालांकि, कोच गौतम गंभीर की नई रणनीति के तहत टीम के भविष्य और अगले दो साल के चक्र को देखते हुए यह बदलाव किया गया है.
सूर्या ने मुंबई टी20 लीग के दौरान अय्यर की तारीफ तो पहले ही की थी. इसके बाद उन्होंने लीग के बीच एंकर शेफाली बग्गा को दिए इंटरव्यू में भी अय्यर पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, ''हम साथ में लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं. 12-13 सालों से साथ में खेल रहे हैं. 12-13 साल काफी होते हैं. 2013 में फर्स्ट क्लास में उनका डेब्यू हुआ था. मैं जानता हूं कि वे कैसे हैं. यह जानता हूं कि उन्होंने कैसे खुद को आगे किया है. उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत शानदार कप्तानी की है. खिलाड़ी उनका साथ देंगे. मैंने उनसे मुलाकात की है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.''
श्रेयस अय्यर को कप्तानी के लिए एक आदर्श उम्मीदवार माना जा रहा है, जिसका मुख्य कारण आईपीएल में उनका शानदार नेतृत्व रिकॉर्ड और निरंतर बल्लेबाजी फॉर्म है. अय्यर ने पिछले 6 सीजन में तीन अलग-अलग टीमों को आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया है, जिसमें 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के साथ खिताब जीतना शामिल है.
इसके विपरीत सूर्यकुमार यादव का आईपीएल 2026 का सीजन बेहद खराब रहा, जहां उन्होंने 13 मैचों में केवल 20.76 की औसत से 270 रन बनाए. चयनकर्ताओं का मानना है कि अय्यर बड़े मौकों पर टीम को अधिक स्थिरता प्रदान कर सकते हैं.