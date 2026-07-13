सूर्यकुमार यादव के लिए अभी बंद नहीं हुए रास्ते, कैसे होगा चैंपियन कप्तान का कमबैक? BCCI ने किया खुलासा

श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर की बढ़ती आलोचनाओं के बीच खबर है कि बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है. टी20 वर्ल्ड कप जीत के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल क्रिकेट में खराब फॉर्म के कारण सूर्यकुमार को कप्तानी से हटा दिया गया था. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई थी. अब यह बात सामने आई है कि सूर्या अभी भी भारतीय टी20 सेटअप में वापसी की दौड़ में बने हुए हैं. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी संकेत दिया था कि यह बदलाव भविष्य के वर्ल्ड कप चक्र (2028) को ध्यान में रखकर किया गया था, लेकिन सूर्या के लिए रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं.