सूर्यकुमार यादव के लिए अभी बंद नहीं हुए रास्ते, कैसे होगा चैंपियन कप्तान का कमबैक? BCCI ने किया खुलासा

Suryakumar Yadav Indian Cricket Team: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली टी20 सीरीज में हार ने भारतीय क्रिकेट को हिला दिया है. अय्यर को जब भारत का टी20 कप्तान बनाया गया था, तो उनसे टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद थी. सूर्यकुमार यादव से श्रेयस को कप्तानी सौंपने का फैसला योजना के मुताबिक सफल नहीं रहा है. लगातार दो सीरीज में हार ने अय्यर को आलोचकों के निशाने पर ला दिया है. भारत ने खेले गए पिछले सात मैचों में से छह में हार झेली है, जबकि एक मैच बारिश के कारण धुल गया था.
श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर की बढ़ती आलोचनाओं के बीच खबर है कि बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है. टी20 वर्ल्ड कप जीत के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल क्रिकेट में खराब फॉर्म के कारण सूर्यकुमार को कप्तानी से हटा दिया गया था. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई थी. अब यह बात सामने आई है कि सूर्या अभी भी भारतीय टी20 सेटअप में वापसी की दौड़ में बने हुए हैं. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी संकेत दिया था कि यह बदलाव भविष्य के वर्ल्ड कप चक्र (2028) को ध्यान में रखकर किया गया था, लेकिन सूर्या के लिए रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन ही सूर्यकुमार की वापसी की संभावनाओं को तय करेगा. बीसीसीआई के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि सूर्यकुमार को स्थायी रूप से बाहर नहीं किया गया है. यदि वह घरेलू मैचों में अपनी पुरानी फॉर्म हासिल कर लेते हैं, तो वह फिर से चयन के पात्र होंगे. सूत्र के अनुसार, ''सूर्यकुमार यादव के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं. वह वर्तमान योजनाओं का हिस्सा भले न हों, लेकिन यदि वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं, तो उनके नाम पर जरूर विचार किया जाएगा.''
35 वर्षीय सूर्यकुमार ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप खिताब के दौरान भारत का नेतृत्व किया था. उन्हें बल्लेबाजी फॉर्म में लंबे समय तक आई गिरावट के कारण कप्तानी से मुक्त कर दिया गया था. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के सफेद गेंद वाले मैचों की टीम से उन्हें बाहर रखा गया था. आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और वर्ल्ड कप के दौरान भी उनकी एकमात्र प्रभावी पारी अमेरिका के खिलाफ शुरुआती मैच में आई थी.
नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद भारतीय टीम के भाग्य में कोई सुधार नहीं हुआ है. टीम को पहले आयरलैंड में 2-0 से ऐतिहासिक हार मिली और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड के खिलाफ यह हार विशेष रूप से चुभने वाली थी क्योंकि भारत ने पहली बार उसके खिलाफ कोई द्विपक्षीय टी20 सीरीज गंवाई थी.
भारत को सबसे ताजा झटका साउथम्प्टन में लगा, जहां टीम पांचवां टी20 56 रन से हार गई और पूरी सीरीज 4-0 से गंवा दी. इस सीरीज के अन्य मैचों में भी भारत को कभी नौ विकेट से तो कभी 125 रन के भारी अंतर से हार झेलनी पड़ी थी. इंग्लैंड के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि उसने पहली बार भारत के खिलाफ किसी बहु-मैच वाली द्विपक्षीय टी20 सीरीज में जीत दर्ज की है.
टी20 सीरीज की इस शर्मनाक हार के बाद अब भारत का पूरा ध्यान इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज पर है. इस सीरीज में वरिष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ-साथ जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी हो रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि इन अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम इंडिया का मनोबल फिर से बढ़ेगा और वे वनडे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.