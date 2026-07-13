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सूर्यकुमार यादव के लिए अभी बंद नहीं हुए रास्ते, कैसे होगा चैंपियन कप्तान का कमबैक? BCCI ने किया खुलासा

Suryakumar Yadav Indian Cricket Team: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की टी20 इंटरनेशनल में लगातार हार के बाद बीसीसीआई अब सूर्यकुमार यादव की वापसी पर विचार कर रहा है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर हुई शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई का बड़ा बयान सामने आया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:32 PM IST
सूर्यकुमार यादव के लिए अभी बंद नहीं हुए रास्ते, कैसे होगा चैंपियन कप्तान का कमबैक? BCCI ने किया खुलासा
Image Credit: भारत के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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