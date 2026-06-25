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IRE vs IND T20I: आखिर क्या है Shreyas Iyer की 'Second DOB' का राज? कप्तानी डेब्यू से पहले बदला इंस्टाग्राम BIO

Shreyas Iyer Cryptic Instagram Bio: 26 जून यानी कल श्रेयस अय्यर टी20I टीम में बतौर कप्तान मैदान पर उतरेंगे. आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की इस सीरीज से पहले अय्यर ने अपना आधिकारिक इंस्टाग्राम बायो बदला है. उन्होंने एक रहस्यमयी बदलाव किया है, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 25, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:58 PM IST
IRE vs IND T20I: आखिर क्या है Shreyas Iyer की 'Second DOB' का राज? कप्तानी डेब्यू से पहले बदला इंस्टाग्राम BIO
Image Credit: Shreyas iyer changes Instagram bioSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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