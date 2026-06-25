Shreyas Iyer Cryptic Instagram Bio: श्रेयस अय्यर इस वक्त 2 वजहों से चर्चा में हैं. पहली ये कि बतौर कप्तान उन्होंने टी20I टीम में वापसी की है और 26 जून को वो आयरलैंड दौरे पर मैदान में उतरेंगे. दूसरी वजह है इस सीरीज से पहले उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम बायो में किया गया एक रहस्यमयी बदलाव, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है. हुआ ये है कि अय्यर ने अपने बायो में एक 'Second DOB' (दूसरा जन्मदिवस) जोड़ा है. इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.
श्रेयस अय्यर के इंस्टाग्राम बायो में 'Second DOB: 25.12.2025' अपडेट किया गया है. अय्यर ने 25 दिसंबर को अपना दूसरा जन्मदिन करार दिया है. इस क्रिप्टिक बायो को देखते ही फैंस हैरान रह गए, क्योंकि अय्यर का असली जन्मदिन तो 6 दिसंबर 1994 को आता है. अब सवाल ये है कि 25 दिसंबर की इस तारीख के पीछे आखिर राज क्या है? सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में इस तारीख से जुड़ा एक बेहद भावुक संदर्भ सामने आया है, जो सीधे तौर पर श्रेयस अय्यर की जिंदगी और मौत के बीच चले संघर्ष से जुड़ा है.
दरअसल, साल 2025 में श्रेयस अय्यर एक बेहद डरावनी और जानलेवा चोट का शिकार हुए थे. 25 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान मैदान पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था. ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का एक मुश्किल कैच लपकते समय अय्यर मैदान पर बुरी तरह गिर पड़े थे. गिरने के कारण उनकी बाईं पसली के निचले हिस्से में गंभीर चोट लगी थी.
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी इस चोट के चलते अय्यर मैदान से बाहर हो गए थे. उन्हें वापस दिल्ली लाया गया था. यहां जांच के बाद पता चला कि इस चोट के कारण उनकी तिल्ली में गहरा घाव हो गया था. यह चोट इतनी खतरनाक थी कि इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ गया था, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह उनके जीवन का सबसे कठिन और डरावना दौर था.
अस्पताल में लंबे बेड रेस्ट, कड़े इलाज और मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद श्रेयस अय्यर ने हार नहीं मानी. इस खतरनाक चोट से पूरी तरह उबरने के बाद आखिरकार 25 दिसंबर 2025 (क्रिसमस के दिन) को उन्होंने पहली बार मैदान पर कदम रखा और दोबारा हाथ में बल्ला थामा. यह सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर वापसी नहीं थी, बल्कि डॉक्टरों और फैंस के मुताबिक यह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी. शायद यही वजह है कि श्रेयस अय्यर ने 25 दिसंबर 2025 की तारीख को अपने दिल के करीब रखते हुए इसे अपना 'Second DOB' (दूसरा जन्म) करार दिया है. इस चोट के बाद अय्यर अब काफी आध्यात्मिक भी हो गए हैं.
पिछले कुछ सालों से टी20 टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में कप्तानी और बल्ले से कमाल दिखाया था, जिसके बाद भारत की टी20I टीम में न सिर्फ उनकी वापसी हुई, बल्कि उन्हें कप्तानी भी दी गई है. खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार यादव टीम से बाहर हैं. यही वजह है कि अब अय्यर बतौर कप्तान आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नजर आएंगे.
आयरलैंड के खिलाफ कुल 2 मैच होने हैं. 26 जून को पहला टी20I मैच खेला जाएगा. साल 2007 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारतीय टीम बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट मैदान पर कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन भारतीय टीम इस सीरीज में जीत की सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उतर रही है. भारत का आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 8-0 का शत-प्रतिशत अजेय रिकॉर्ड है. दोनों टीमें आखिरी बार 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं.