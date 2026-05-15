श्रेयस अय्यर ने IPL में बनाया महान रिकॉर्ड, इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, एडम गिलक्रिस्ट भी पीछे

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने IPL में इतिहास रचते हुए एक महान रिकॉर्ड बना दिया है. IPL इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है. बता दें कि मुंबई इंडियंस (MI) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हरा दिया है. हालांकि इसी बीच श्रेयस अय्यर ने अपने नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है.

श्रेयस अय्यर ने IPL में बनाया महान रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर ने गुरुवार (14 मई) को इतिहास रच दिया. वह IPL के इतिहास में ऐसे दूसरे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए 1000 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर IPL 2026 में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान के तौर पर 1000 IPL रन पूरे करने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी.

इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा

श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स की पारी के 11.3वें ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की गेंद पर चौका जड़कर यह रिकॉर्ड बनाया है. श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के लिए केएल राहुल के बाद 1000 IPL रन बनाने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं. केएल राहुल के बाद श्रेयस अय्यर ऐसे दूसरे कप्तान भी हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग टीमों के लिए कप्तान के तौर पर 1000 IPL रन बनाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL में पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन

1. केएल राहुल - 1296 रन

2. श्रेयस अय्यर - 1000 रन

3. एडम गिलक्रिस्ट - 849 रन

4. युवराज सिंह - 639 रन

5. शिखर धवन - 533 रन

केएल राहुल, जिन्होंने IPL में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों की कप्तानी की है, उन्होंने पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर 27 मैचों में 1296 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के तौर पर 37 मैचों में 1395 रन बनाए हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर ने अब पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर 29 IPL मैचों में 1000 रन पूरे कर लिए हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के तौर पर 41 मैचों में 1242 रन बनाए थे.