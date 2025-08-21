श्रेयस अय्यर की छप्परफाड़ कमाई, आपार्टमेंट से लग्जरी कार तक, ऐसी है 'सरपंच साब' की लाइफस्टाइल

भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं.अय्यर ने ना सिर्फ वनडे विश्व कप में बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी शानदार बल्लेबाजी कर चारों तरफ खूब नाम कमाया था. वो पिछले दो साल से लगातार जबरदस्त फार्म में नजर आ रहे हैं. एशिया कप के स्क्वॉड में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा तेज है. अय्यर आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और उनका नेट वर्थ भी लगातार बढ़ रहा है.

दिल्ली से पंजाब तक का सफर

आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के साथ अय्यर ने IPL करियर की शुरुआत की थी. दिल्ली ने उन्हें साल 2012 में 2.6 करोड़ में खरीदा था. उसके बाद उनकी सैलरी 2018 तक 7 करोड़ रुपये हुई. साल 2022 में वे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने और केकेआर ने उन्हें 12.25 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया. उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया और फिर फ्रेंचाइजी ने अगले सीजन में उन्हें रिटेन नहीं किया. वह नीलामी में उतरे और फिर चमत्कार हुआ. पंजाब किंग्स ने उन्हें 26.75 करोड़ रुपए में खरीदकर तहलका मचा दिया. वह आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए.

ब्रांड एम्बेसडर से कमाई

श्रेयस अय्यर बोट, ड्रीम11, गूगल पिक्सल, मान्यवर , फ्रेस्का, सीएट और माईप्रोटीन जैसी बड़ी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अय्यर लगभग हर विज्ञापन से 25-30 लाख रुपए की कमाई करते हैं. वह हर एक ब्रांड से साल भर में लगभग 3-5 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं.

आलीशान अपार्टमेंट और लग्जरी कारें

अय्यर के पास मुंबई के वर्ल्ड टावर में 4 बीएचके का शानदार आलीशान अपार्टमेंट है, जिसकी मार्केट कीमत 11.25 करोड़ रुपए है. ये अपार्टमेंट मुंबई की सबसे प्रिमियम अपार्टमेंट्स में से एक हैं जो कि उनकी लैविश लाइफस्टाइल को दिखाता है. साथ ही श्रेयस अय्यर के पास लग्जरी कारें जैसे लैम्बोर्गिनी हुराकैन, मर्सिडीज-बेंज G63 AMG, ऑडी S5 और BMW मॉडल शामिल हैं.

अय्यर की नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब किंग्स के कप्तान 'सरपंच साब' की नेट वर्थ 65 करोड़ के आसपास है. उनकी मुख्य कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है. साथ ही बाकी की कमाई बीसीसीआई से मिलने वाली मैच फीस और आईपीएल से मिलने वाली 27 करोड़ जैसी बड़ी रकम से होती है.