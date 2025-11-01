Advertisement
trendingNow12983700
Hindi Newsक्रिकेट

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए श्रेयस अय्यर, भारतीय फैंस में दौड़ी खुशी की लहर, जानिए कब होगी मैदान पर वापसी

वनडे में भारत के सबसे बड़े मैच विनर श्रेयस अय्यर अब सिडनी के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं. श्रेयस अय्यर को पसलियों की गंभीर चोट से सफलतापूर्वक उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान एलेक्स कैरी का कैच लेने की कोशिश में श्रेयस अय्यर बुरी तरह गिर गए थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 01, 2025, 11:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए श्रेयस अय्यर, भारतीय फैंस में दौड़ी खुशी की लहर, जानिए कब होगी मैदान पर वापसी

Shreyas Iyer Discharged From Sydney Hospital: वनडे में भारत के सबसे बड़े मैच विनर श्रेयस अय्यर अब सिडनी के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं. श्रेयस अय्यर को पसलियों की गंभीर चोट से सफलतापूर्वक उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का एक कैच लेने की कोशिश कर रहे थे. कैच लेने के दौरान, श्रेयस अय्यर अजीब तरह से जमीन पर गिरे और उनकी बाईं पसली में चोट लगी.

क्या था पूरा मामला?

सिडनी वनडे में श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का कैच लपकने के लिए विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया. श्रेयस अय्यर ने गेंद लपकने के लिए छलांग लगाई और गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे. इस बीच वह फिसल गए. श्रेयस अय्यर बाईं ओर गिरे, जिसके बाद वह पसलियों को पकड़कर दर्द से कराहते नजर आए. एक ओर एलेक्स कैरी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो दूसरी ओर मैदान पर गिरे श्रेयर अय्यर दर्द से छटपटा रहे थे. इसी बीच फिजियो मैदान पर आए और चोट की जांच करने के बाद श्रेयर अय्यर को अपने साथ मैदान से बाहर ले गए. श्रेयस अय्यर को इस चोट के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में भर्ती कराया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shreyas Iyer

Trending news

आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
'केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य', CM पिनाराई का ऐलान
Pinarayi Vijayan
'केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य', CM पिनाराई का ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने की थी साजिश? FIR में रोहित आर्य पर बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने की थी साजिश? FIR में रोहित आर्य पर बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज