अस्पताल से डिस्चार्ज हुए श्रेयस अय्यर, भारतीय फैंस में दौड़ी खुशी की लहर, जानिए कब होगी मैदान पर वापसी

Shreyas Iyer Discharged From Sydney Hospital: वनडे में भारत के सबसे बड़े मैच विनर श्रेयस अय्यर अब सिडनी के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं. श्रेयस अय्यर को पसलियों की गंभीर चोट से सफलतापूर्वक उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का एक कैच लेने की कोशिश कर रहे थे. कैच लेने के दौरान, श्रेयस अय्यर अजीब तरह से जमीन पर गिरे और उनकी बाईं पसली में चोट लगी.

क्या था पूरा मामला?

सिडनी वनडे में श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का कैच लपकने के लिए विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया. श्रेयस अय्यर ने गेंद लपकने के लिए छलांग लगाई और गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे. इस बीच वह फिसल गए. श्रेयस अय्यर बाईं ओर गिरे, जिसके बाद वह पसलियों को पकड़कर दर्द से कराहते नजर आए. एक ओर एलेक्स कैरी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो दूसरी ओर मैदान पर गिरे श्रेयर अय्यर दर्द से छटपटा रहे थे. इसी बीच फिजियो मैदान पर आए और चोट की जांच करने के बाद श्रेयर अय्यर को अपने साथ मैदान से बाहर ले गए. श्रेयस अय्यर को इस चोट के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में भर्ती कराया गया था.