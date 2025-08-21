7 छक्के और 253 का स्ट्राइक रेट...श्रेयस अय्यर के 'चेले' ने मचाई तबाही, ऋषभ के साथ किया काउंटर अटैक

Delhi Premier League 2025: आईपीएल में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले प्रियांश आर्य का बल्ला एक बार फिर से गरजा है. अय्यर की कप्तानी में अपना नाम बनाने वाले इस खतरनाक बल्लेबाज ने दिल्ली प्रीमियर लीग में सनसनी मचा दी. उन्होंने अपनी तेज तर्रार बैटिंग से विपक्षी टीम को तहस-नहस कर दिया. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में प्रियांश की टीम आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ वॉरियर्स को दो महत्वपूर्ण अंक मिले.

तूफानी बैटिंग से टीम को दिलाई जीत

प्रियांश ने ऋषभ ड्राल के साथ मिलकर नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को जमकर कूटा. उन्होंने अपनी टीम को 8 मैचों में दूसरी जीत दिलाई. इसके साथ ही आउटर दिल्ली वॉरियर्स के 5 पॉइंट्स हो गए. वह अंक तालिका में अभी छठे स्थान पर है. 194 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ओपनर बल्लेबाज सनत सांगवान बिना खाता खोले हर्षित राणा की गेंद पर आउट हो गए. इस शुरुआती झटके से टीम घबराई नहीं और प्रियांश आर्य ने ऋषभ ड्राल के साथ मिलकर काउंटर अटैक किया.

प्रियांश और ऋषभ ने मचाई तबाही

प्रियांश और ऋषभ ने दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की तेज साझेदारी करके स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. ड्राल ने 25 गेंदों में 38 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए. उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए. ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 152.00 का रहा. हालांकि, उनके आउट होने के बाद भी आर्य का हमला जारी रहा. आर्य ने सिर्फ 30 गेंदों में 76 रनों की मैच-जिताऊ पारी खेली.

प्रियांश लगाए 7 छक्के

प्रियांश की इस आक्रामक पारी ने न केवल टीम की लय तय की, बल्कि लक्ष्य को भी आसान बना दिया. आर्य को विकास दीक्षित ने सार्थक रंजन के हाथों कैच कराया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 4 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्होंने 253.33 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए. उनके आउट होने के बाद केशव डबास और ध्रुव सिंह ने बिना किसी और नुकसान के टीम को जीत दिलाई. केशव ने 35 गेंदों में 46 और ध्रुव ने 17 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद रहे.

वैभव कांडपाल की पारी बेकार

इससे पहले नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 20 ओवरों में 193 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था. उनकी शुरुआत भी लड़खड़ा गई थी, लेकिन वैभव कांडपाल ने 40 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेलकर पारी को संभाला. उन्हें अर्जुन राप्रिया (19 गेंदों में 33) का अच्छा साथ मिला, जबकि गगन वत्स ने सिर्फ 4 गेंदों में 18 रन बनाकर पारी को तेज गति दी. हालांकि, उनका यह स्कोर वॉरियर्स की मजबूत बल्लेबाजी के सामने नाकाफी साबित हुआ. वॉरियर्स के कप्तान सिद्धांत शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 24 रन देकर 3 विकेट लिए और स्ट्राइकर्स को 200 के आंकड़े को पार करने से रोक दिया.