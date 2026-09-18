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VIDEO: तेरा यार हूं मैं... श्रेयस ने जादरान के दिल से मिटाया हार का मलाल, क्यों याद आए अजिंक्य रहाणे

अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की. अफगानिस्तान की टीम को तीसरे टी20 मुकाबले में भी 127 रन से बड़ी जीत दर्ज की. मेजबान के तौर पर खेल रहे अफगानिस्तान के लिए भले ही करारी हार थी, लेकिन इसका मलाल भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इब्राहिम जादरान के दिल से निकाल दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 18, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:59 AM IST
VIDEO: तेरा यार हूं मैं... श्रेयस ने जादरान के दिल से मिटाया हार का मलाल, क्यों याद आए अजिंक्य रहाणे
Image Credit: Team India (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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