VIDEO: तेरा यार हूं मैं... श्रेयस ने जादरान के दिल से मिटाया हार का मलाल, क्यों याद आए अजिंक्य रहाणे

श्रेयस अय्यर ही नहीं, इससे पहले अजिंक्य रहाणे ने भी अफगानिस्तान के साथ ट्रॉफी शेयर कर चुके हैं. जून 2018 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान ने टेस्ट डेब्यू किया था. वह मैच अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए खास था, क्योंकि वे ICC के 12वें फ़ुल मेंबर देश बने थे. भारत ने दो दिन के अंदर एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी. मैच के बाद प्रेजेंटेशन में, भारत के स्टैंड-इन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान और उनके साथियों को जीत की फोटो के लिए भारत के साथ शामिल होने के लिए बुलाया था.