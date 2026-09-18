VIDEO: तेरा यार हूं मैं... श्रेयस ने जादरान के दिल से मिटाया हार का मलाल, क्यों याद आए अजिंक्य रहाणे

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज बेरहम नजर आए. अभिषेक शर्मा के 30 गेंद में आतिशी शतक से टीम इंडिया ने बोर्ड पर 221 रन बोर्ड पर टांग दिए. भले ही मैदान टीम इंडिया का आक्रामक रूप देखने को मिला, लेकिन मैदान के बाहर अफगानी ब्रोमांस बरकरार था. 3 करारी हार से अफगानिस्तान के कप्तान निराश होंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने हार का मलाल ट्रॉफी सेलीब्रेशन ने मिटा दिया. ट्रॉफी सेलीब्रेशन का इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
भारतीय टीम के लिए रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद ट्रॉफी सेलीब्रेशन के लिए मंच सजा. सेलीब्रेशन के दौरान दौरान अय्यर ने अफगानिस्तान के कप्तान जादरान को पोडियम पर बुलाया और उन्हें भारतीय टीम के साथ ट्रॉफी शेयर करने के लिए कहा. उनका ये ब्रोमांस फैंस को खूब पसंद आ रहा है. अफगानिस्तान के कप्तान जादरान ने ट्रॉफी सेलीब्रेशन में टीम इंडिया के साथ फोटो खिंचवाई, जो यादगार साबित हुई.
कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इस जेस्चर की बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा, "विपक्षी टीम के कप्तान को अपने साथ टीम फोटो के लिए बुलाना. हां, यह बहुत बढ़िया है. अब वह चले गए हैं और सपोर्ट स्टाफ शामिल हो गया है और ये रही चैंपियन वाली फोटो, असल में, यही तो सबसे शानदार शॉट है. भारतीय स्क्वाड और सपोर्ट स्टाफ."
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श्रेयस अय्यर ही नहीं, इससे पहले अजिंक्य रहाणे ने भी अफगानिस्तान के साथ ट्रॉफी शेयर कर चुके हैं. जून 2018 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान ने टेस्ट डेब्यू किया था. वह मैच अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए खास था, क्योंकि वे ICC के 12वें फ़ुल मेंबर देश बने थे. भारत ने दो दिन के अंदर एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी. मैच के बाद प्रेजेंटेशन में, भारत के स्टैंड-इन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान और उनके साथियों को जीत की फोटो के लिए भारत के साथ शामिल होने के लिए बुलाया था.