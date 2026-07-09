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श्रेयस अय्यर ने रच दिया इतिहास, इंग्लैंड में कोहली-रोहित भी नहीं कर सके थे ये कारनामा

India vs England: श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली के साथ एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. कोहली ने 2021 में अहमदाबाद में खेले गए T20I में 52 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए थे. 5 साल बाद टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने ब्रिस्टल में 49 गेंदों पर 80 रन बनाकर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 12:42 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:42 AM IST
श्रेयस अय्यर ने रच दिया इतिहास, इंग्लैंड में कोहली-रोहित भी नहीं कर सके थे ये कारनामा
Image Credit: (BCCI) श्रेयस अय्यर ने रच दिया इतिहास, इंग्लैंड में कोहली-रोहित भी नहीं कर सके थे ये कारनामाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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