श्रेयस अय्यर ने रच दिया इतिहास, इंग्लैंड में कोहली-रोहित भी नहीं कर सके थे ये कारनामा

India vs England: इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के ज्यादातर बल्लेबाजों ने निराश किया, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर अकेले इंग्लिश गेंदबाजों से लड़ते दिखे. ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर वो नाजुक स्थिति में बल्लेबाजी करने उतरे और अंत तक नाबाद रहते हुए 80 रनों की शानदार पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली के साथ एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. कोहली ने 2021 में अहमदाबाद में खेले गए T20I में 52 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए थे. 5 साल बाद टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने ब्रिस्टल में 49 गेंदों पर 80 रन बनाकर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
बता दें कि विराट कोहली ने वो पारी भारत में खेली थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड की धरती पर ये कारनामा किया है. वो इंग्लैंड की सरजमीं पर T20I के किसी एक पारी में उच्चतम स्कोर करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. जबकि, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर करने के मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी की है.
80* - श्रेयस अय्यर
80* - विराट कोहली
77* - विराट कोहली
73* - विराट कोहली
68 - श्रेयस अय्यर
57 - रोहित शर्मा
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. इस सीरीज में लगातार तीसरी बार भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही. श्रेयस अय्यर के अलावा सभी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए. श्रेयस अकेले लड़ते रहे और अपने T20I करियर का 10वां अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 49 गेंदों पर 80 रन बनाकर टीम की लाज बचाई और स्कोर 150 के पार पहुंचा दिए. एक समय पर भारत ने 48 रन पर 3 विकेट खो दिए थे.