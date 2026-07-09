श्रेयस अय्यर ने रच दिया इतिहास, इंग्लैंड में कोहली-रोहित भी नहीं कर सके थे ये कारनामा

इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. इस सीरीज में लगातार तीसरी बार भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही. श्रेयस अय्यर के अलावा सभी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए. श्रेयस अकेले लड़ते रहे और अपने T20I करियर का 10वां अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 49 गेंदों पर 80 रन बनाकर टीम की लाज बचाई और स्कोर 150 के पार पहुंचा दिए. एक समय पर भारत ने 48 रन पर 3 विकेट खो दिए थे.