न्यूजीलैंड सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने भरी हुंकार, विजय हजारे में 10 छक्के जड़ बना दिए इतने रन

Hindi Newsक्रिकेटन्यूजीलैंड सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने भरी हुंकार, विजय हजारे में 10 छक्के जड़ बना दिए इतने रन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया था. मुंबई की ओर से खेलते हुए अय्यर ने 10 गगनचुंबी छक्के उड़ाए हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:51 PM IST
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया था. हालांकि, बीसीसीआई ने 1 कंडीशन भी रखी थी कि अय्यर अगर फिट होंगे तभी अंतिम एकादश में उन्हें जगह दी जाएगी. सीरीज की शुरुआत होने के हफ्ते भर पहले अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार पारी खेलते हुए अपनी मन्सा साफ जाहिर कर दी है. मुंबई की ओर से खेलते हुए अय्यर ने 10 गगनचुंबी छक्के उड़ाए हैं.

भारतीय टीम के लिए खुशखबरी
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश और मुंबई के बीच में विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा है. भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आगामी सीरीज से पहले शानदार शुरुआत करते हुए 82 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपने फैंस को खुशखबरी दी है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले अय्यर का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए बड़ा संकेत है. 

अय्यर की आतिशी पारी
आगामी वनडे सीरीज से पहले अय्यर ने फॉर्म में आकर एक चीज साफ कर दी कि वह टीम इंडिया का हिस्सा जरूर होंगे. उन्होंने मुंबई की ओर से 53 गेंदों का सामना करते हुए 10 छक्के और 3 चौके की मदद से 82 रनों की पारी खेली है. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 154.79 का रहा. अय्यर टीम इंडिया की खास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. उनका फॉर्म में आना टीम के लिए शुभ संकेत है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हुए थे चोटिल
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे के दौरान पीछे भागते हुए कैच ले रहे थे उस दौरान उन्हें काफी गंभीर चोट आई थी. जिसकी वजह से वह आईसीयू में चले गए थे.  उसके बाद उनकी सर्जरी हुई और वह रिकवर हुए. अय्यर  अब एक बार फिर फॉर्म में आ चुके हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्या प्रदर्शन रहता है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

Shreyas Iyer

