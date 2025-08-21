लगातार हिट, फिर भी EXIT! श्रेयस अय्यर की बार-बार अनदेखी से पिता आहत, भावुक अपील कर कहा- वो कहता नहीं है लेकिन...
Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:22 PM IST
एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में नहीं चुने जाने से उनके पिता संतोष अय्यर निराश हैं. इतना ही नहीं, वह श्रेयस अय्यर के लगातार नजरअंदाज होने से आहात भी हैं. अय्यर की इस अनदेखी को लेकर उन्होंने खुलकर बात की. बता दें कि 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 के लिए BCCI ने 19 अगस्त को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था. और तो और अय्यर को स्टैंडबाय खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं किया गया. सेलेक्टर्स के इस फैसले की कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने आलोचना भी की.

लगातार हिट, फिर भी EXIT 

श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं. खासकर टी20 क्रिकेट में. श्रेयस ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया और आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए बल्ले और कप्तानी दोनों में खरे उतरे. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें सेलेक्टर्स ने एशिया कप टीम में जगह नहीं दी. उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों की सूची से भी बाहर ही रखा गया. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी उन्हें बाहर रखा गया था. बेटे की इस लगातार अनदेखी को लेकर अब अय्यर के पिता संतोष ने साफ कहा है कि टीम में आने के लिए उन्हें और क्या करना होगा.

अय्यर के पिता का छलका दर्द

संतोष अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'मुझे नहीं पता कि श्रेयस को भारतीय टी20 टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा. वह साल दर साल आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स तक और वह भी एक कप्तान के रूप में. उन्होंने 2024 में केकेआर को आईपीएल खिताब दिलाने के लिए अपनी कप्तानी भी की और इस साल पीबीकेएस को फाइनल तक पहुंचाया.'

'कप्तान मत बनाओ, लेकिन टीम में चुन लो'

अय्यर के पिता ने आगे कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा कि उसे भारतीय कप्तान बना दो, लेकिन कम से कम उसे टीम में तो चुन ही लो. अगर उसे टीम से बाहर भी कर दिया जाए, तो भी वह कभी नाराजगी नहीं जताता. वह बस कह देता है, 'मेरा नसीब है.' वह हमेशा शांत और संयमित रहता है.' अय्यर के पिता का कहना है कि वह टीम में न चुने जाने को लेकर किसी को दोष नहीं देते. उन्होंने कहा, 'वह किसी को दोष नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर वह स्वाभाविक रूप से निराश होगा.'

अगरकर ने अय्यर को लेकर क्या कहा था?

एशिया कप की टीम में अय्यर को जगह न मिलने पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसकी वजह बताई थी. उनका कहना था कि इसमें अय्यर की कोई गलती नहीं है. अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'यह उसकी गलती नहीं है, न ही यह हमारी गलती है. बात बस इतनी है कि आप 15 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं, और फिलहाल आपको उनके मौके का इंतजार करना होगा.'

