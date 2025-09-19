टीम इंडिया के इस खिलाड़ी की खुल गई पोल, अब टेस्ट टीम में वापसी करना बेहद मुश्किल

ऑस्ट्रेलिया-A की टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है. भारत-A और ऑस्ट्रेलिया-A के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया के एक बल्लेबाज की पोल खुलकर रह गई. लंबे समय से इस बल्लेबाज को भारत की टेस्ट टीम में शामिल करने की मांग उठ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ पारी में उसकी कमजोरी दुनिया के सामने उजागर हो गई. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की टेस्ट टीम में इस बल्लेबाज की वापसी होगी या नहीं.

टीम इंडिया के इस खिलाड़ी की खुल गई पोल

ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ भारत-A की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर ने बल्ले से निराश किया है. टेस्ट फॉर्मेट में वापसी की कोशिश में जुटे श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 13 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए. श्रेयस अय्यर भारत की टेस्ट टीम में वापसी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ ही 2 फरवरी 2024 को खेला था. श्रेयस अय्यर के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है. श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 14 टेस्ट मैचों में 811 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने टेस्ट में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अब टेस्ट टीम में वापसी करना बेहद मुश्किल

श्रेयस अय्यर के लिए भारत की टेस्ट टीम में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा. बता दें कि टीम इंडिया के पास सरफराज खान, तिलक वर्मा और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज भी मौजूद हैं, जो बाहर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर की इन बल्लेबाजों से कड़ी टक्कर होगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.

अगले महीने से भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज

वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में वापसी करना चाहते हैं. श्रेयस अय्यर की करुण नायर और साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाजों से कड़ी टक्कर होगी. श्रेयस अय्यर फिलहाल जिस फॉर्म में हैं, उससे तो वह मुश्किल ही भारत की टेस्ट टीम में वापसी कर पाएंगे.

भारत ने 4 विकेट पर बनाए 403 रन

इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले जा रहे अनाधिकारिक टेस्ट में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय ए टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 403 रन बना लिए हैं. भारतीय ए टीम की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने प्रभावित किया. छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जुरेल ने आक्रामक बल्लेबाजी की. वह 132 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 113 रन बनाकर नाबाद हैं. जुरेल ने देवदत्त पड्डिकल के साथ 181 रन की साझेदारी कर ली है. पड्डिकल भी शतक के करीब हैं और 178 गेंद पर 8 चौके की मदद से 86 रन बनाकर खेल रहे हैं.