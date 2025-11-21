Advertisement
India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. भारत का एक स्टार बल्लेबाज इस वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएगा. श्रेयस अय्यर अब लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे, क्योंकि नई मेडिकल जांच में उन्हें किसी भी हाई-इंटेंसिटी वाले काम से बचने की सलाह दी गई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 21, 2025, 01:19 PM IST
2-3 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाएगा टीम इंडिया का ये बल्लेबाज, साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से होगा बाहर!

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज से पहले ही टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. भारत का एक स्टार बल्लेबाज इस वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएगा. श्रेयस अय्यर अब लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे, क्योंकि नई मेडिकल जांच में उन्हें किसी भी हाई-इंटेंसिटी वाले काम से बचने की सलाह दी गई है. यह अपडेट तब आया है जब भारत के उपकप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान लगी पेट की चोट से उबर रहे हैं.

टीम इंडिया के लिए बुरी खबर

रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर कम से कम दो से तीन महीने और क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे. इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी ODI सीरीज से बाहर रहेंगे. क्रिकेट के मैदान पर श्रेयस अय्यर की वापसी उनकी रिकवरी की रफ्तार पर निर्भर करेगी. बता दें कि श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का एक कैच लेने की कोशिश कर रहे थे. कैच लेने के दौरान, श्रेयस अय्यर अजीब तरह से जमीन पर गिरे और उनकी बाईं पसली में चोट लगी.

श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा अपडेट

श्रेयस अय्यर को इस चोट के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ICU में भर्ती कराया गया था. इसके बाद चोट की तुरंत पहचान की गई और एक मामूली प्रक्रिया के बाद ब्लीडिंग को तुरंत बंद कर दिया गया. इसके लिए श्रेयस अय्यर का उचित मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया. श्रेयस अय्यर की हालत स्टेबल होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में श्रेयस अय्यर का अल्ट्रासाउंड (USG) स्कैन हुआ था. नए स्कैन से अच्छे संकेत मिले हैं, जिसमें डॉक्टर ने श्रेयस अय्यर में लगातार सुधार देखा है.

श्रेयस अय्यर को अभी भी सावधान रहने की जरूरत

अभी के असेसमेंट के आधार पर श्रेयस अय्यर को रोजाना के नॉर्मल काम फिर से शुरू करने की इजाजत मिल गई है. हालांकि उन्हें कम से कम अगले एक महीने तक ऐसी किसी भी ट्रेनिंग से बचने की सख्त सलाह दी गई है जिससे उनके पेट पर प्रेशर बढ़े. यह स्प्लीन की चोट को और बढ़ने से रोकने के लिए एक जरूरी सावधानी है. श्रेयस अय्यर के रिकवरी प्लान में दो महीने बाद एक और USG स्कैन भी शामिल है. अगले स्कैन के नतीजों के बाद ही उन्हें बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन शुरू करने की इजाजत दी जाएगी, ताकि उनकी पूरी फिटनेस के साथ वापसी हो.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

