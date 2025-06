शशांक सिंह पर क्यों भड़के श्रेयस अय्यर? फाइनल में पहुंचने के बाद फूटा गुस्सा, आग की तरह फैला वीडियो

Shreyas Iyer vs Shashank Singh: आईपीएल 2025 के क्वालिफायर-2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम फाइनल में पहुंच गई. अय्यर ने 41 गेंदों पर नाबाद 87 रन बनाकर मुंबई को बाहर का रास्ता दिखा दिया. उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और आठ छक्के लगाए. मैच समाप्त होने के बाद अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह टीम के बल्लेबाज शशांक सिंह के ऊपर गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं.

अय्यर ने गुस्से में डांटा

बारिश से प्रभावित मैच में मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए. पंजाब ने 19 ओवरों में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर मैच को जीत लिया. जीत के बाद वह अय्यर हुंकार भरते हुए नजर आए. इसके बाद जब वह दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे तो उनके सामने शशांक आ गए हैं. उन्होंने गुस्से में उन्हें डांटा. इसके बाद शशांक चुपचाप आगे बढ़ गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.

श्रेयस को क्यों आया गुस्सा?

श्रेयस के गुस्से ने प्रशंसकों को हैरान कर दिया. सभी यह सोच रहे थे कि उनके गुस्से के पीछे क्या कारण हो सकता है. दरअसल, पंजाब किंग्स की पारी के 17वें ओवर में शशांक 2 रन बनाकर रन आउट हो गए. उस समय टीम को 20 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता थी. हार्दिक पांड्या के मिड-ऑफ से सीधे हिट ने शशांक को रन आउट कर दिया.

After the match is over, Shreyas Iyer is saying something angrily to Shashank Singh, tell me what is he saying?#shreyashiyar |#ShashankSingh #IPLPlayoffs |#PBKSvsMI pic.twitter.com/Eo7s7YHSgn

— Irfan isak shaikh (@irfan_speak786) June 1, 2025