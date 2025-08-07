श्रेयस अय्यर के अच्छे दिन आ गए! स्टार क्रिकेटर को लेकर BCCI ले सकती है ये बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow12870828
Hindi Newsक्रिकेट

श्रेयस अय्यर के अच्छे दिन आ गए! स्टार क्रिकेटर को लेकर BCCI ले सकती है ये बड़ा फैसला

Shreyas Iyer Cricketer: गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर जारी है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर करने के बाद अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप पर है. टी20 और टेस्ट टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रेयस अय्यर के अच्छे दिन आ गए! स्टार क्रिकेटर को लेकर BCCI ले सकती है ये बड़ा फैसला

Shreyas Iyer Cricketer: गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर जारी है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर करने के बाद अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप पर है. टी20 और टेस्ट टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस बदलाव को देखते हुए अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की इन दोनों टीमों में वापसी हो सकती है. अय्यर वनडे में लगातार खेल रहे हैं, लेकिन बाकी दो फॉर्मेट में उन्हें मौका नहीं मिल रहा.

आईपीएल में मिली थी रिकॉर्ड कीमत

अय्यर ने भारत के लिए पिछली बार टी20 मैच दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पिछला टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. गुरुवार (7 अगस्त) को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 30 वर्षीय अय्यर के एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टी20 और टेस्ट टीम में वापसी करने की पूरी संभावना है. पिछले साल आईपीएल मेगा नीलामी में 26.75 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था.

ये भी पढ़ें: चेन्नई सुपरकिंग्स, धोनी और IPL 2026...महान कप्तान के इस बयान से मची सनसनी, कब मैदान पर उतरेंगे माही?

अय्यर की वापसी क्यों जरूरी है?

रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं का मानना है कि मध्यक्रम में अय्यर की बल्लेबाजी और अनुभव की जरूरत है. सूत्रों ने 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया, ''हमें सभी फॉर्मेट में मध्यक्रम में अय्यर की क्लास और अनुभव की जरूरत है. यह कुछ ऐसा था जिसकी कमी हमें इंग्लैंड में 'एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी' के दौरान महसूस हुई.चयनकर्ताओं को पता है कि अय्यर स्पिन गेंदबाजी के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो एक घरेलू सीजन में महत्वपूर्ण होगा जिसमें चार टेस्ट शामिल हैं-वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो-दो.''

ये भी पढ़ें: भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान! कोहली से लड़ने वाले प्लेयर की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड

अय्यर का टेस्ट और टी20 रिकॉर्ड

अय्यर ने 1 नवंबर 2017 को दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना टी20 डेब्यू किया था. तब से उन्होंने 51 टी20 मैच खेले हैं और आठ अर्धशतकों की मदद से कुल 1104 रन बनाए हैं. उन्होंने 25 नवंबर 2021 को कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और पहली पारी में शतक (171 गेंदों में 105 रन) बनाया. उस मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 125 गेंदों में 65 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था. अय्यर ने कुल मिलाकर 14 टेस्ट मैचों की 24 पारियों में 811 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Shreyas IyerShreyas Iyer cricketerBCCIAsia Cup 2025India vs West Indies

Trending news

ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
Donald Trump
ट्रंप के 50% टैरिफ का भारत कैसे दे जवाब? शशि थरूर ने सरकार को बता दिया
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
honour killing
लिव इन में रहने के लिए जिद पर अड़ी थी 18 साल की बेटी, ‘ऑनर किलिंग’ की खौफनाक कहानी
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: हमें भी 50% टैरिफ लगाना चाहिए... ट्रंप के 50 प्रतिशत शुल्क पर क्या बोले शशि थरूर
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: हमें भी 50% टैरिफ लगाना चाहिए... ट्रंप के 50 प्रतिशत शुल्क पर क्या बोले शशि थरूर
;