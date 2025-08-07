श्रेयस अय्यर के अच्छे दिन आ गए! स्टार क्रिकेटर को लेकर BCCI ले सकती है ये बड़ा फैसला

Shreyas Iyer Cricketer: गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर जारी है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर करने के बाद अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप पर है. टी20 और टेस्ट टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
Shreyas Iyer Cricketer: गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर जारी है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर करने के बाद अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप पर है. टी20 और टेस्ट टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस बदलाव को देखते हुए अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की इन दोनों टीमों में वापसी हो सकती है. अय्यर वनडे में लगातार खेल रहे हैं, लेकिन बाकी दो फॉर्मेट में उन्हें मौका नहीं मिल रहा.
आईपीएल में मिली थी रिकॉर्ड कीमत
अय्यर ने भारत के लिए पिछली बार टी20 मैच दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पिछला टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. गुरुवार (7 अगस्त) को 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 30 वर्षीय अय्यर के एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टी20 और टेस्ट टीम में वापसी करने की पूरी संभावना है. पिछले साल आईपीएल मेगा नीलामी में 26.75 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था.
अय्यर की वापसी क्यों जरूरी है?
रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं का मानना है कि मध्यक्रम में अय्यर की बल्लेबाजी और अनुभव की जरूरत है. सूत्रों ने 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया, ''हमें सभी फॉर्मेट में मध्यक्रम में अय्यर की क्लास और अनुभव की जरूरत है. यह कुछ ऐसा था जिसकी कमी हमें इंग्लैंड में 'एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी' के दौरान महसूस हुई.चयनकर्ताओं को पता है कि अय्यर स्पिन गेंदबाजी के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो एक घरेलू सीजन में महत्वपूर्ण होगा जिसमें चार टेस्ट शामिल हैं-वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो-दो.''
अय्यर का टेस्ट और टी20 रिकॉर्ड
अय्यर ने 1 नवंबर 2017 को दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना टी20 डेब्यू किया था. तब से उन्होंने 51 टी20 मैच खेले हैं और आठ अर्धशतकों की मदद से कुल 1104 रन बनाए हैं. उन्होंने 25 नवंबर 2021 को कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और पहली पारी में शतक (171 गेंदों में 105 रन) बनाया. उस मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 125 गेंदों में 65 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था. अय्यर ने कुल मिलाकर 14 टेस्ट मैचों की 24 पारियों में 811 रन बनाए हैं.