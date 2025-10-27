टी20 सीरीज से पहले भारत के लिए बुरी खबर, अचानक ICU में भर्ती हुआ सुपरस्टार बल्लेबाज, सामने आया बड़ा अपडेट

Shreyas Iyer Has Been Admitted to Hospital: भारत के वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी में अचानक एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है. श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान पसलियों में चोट लगी थी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज अब खत्म हो चुकी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत तीन मैचों की यह वनडे सीरीज 1-2 से हार गया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम अब क्रिकेट के मैदान पर 29 अक्टूबर को उतरेगी. आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार यानी 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा.

अचानक ICU में भर्ती हुआ सुपरस्टार बल्लेबाज

श्रेयस अय्यर हालांकि भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अभी वह ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के एक अस्पताल के ICU में भर्ती हैं. श्रेयस अय्यर को इंटरनल ब्लीडिंग के बाद ICU में भर्ती कराया गया है. श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का एक कैच लेने की कोशिश कर रहे थे. कैच लेने के दौरान, श्रेयस अय्यर अजीब तरह से जमीन पर गिरे और उनकी बाईं पसली में चोट लगी.

क्या था पूरा मामला?

सिडनी वनडे में श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का कैच लपकने के लिए विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया. श्रेयस अय्यर ने गेंद लपकने के लिए छलांग लगाई और गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे. इस बीच वह फिसल गए. श्रेयस अय्यर बाईं ओर गिरे, जिसके बाद वह पसलियों को पकड़कर दर्द से कराहते नजर आए. एक ओर एलेक्स कैरी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो दूसरी ओर मैदान पर गिरे श्रेयर अय्यर दर्द से छटपटा रहे थे. इसी बीच फिजियो मैदान पर आए और चोट की जांच करने के बाद श्रेयर अय्यर को अपने साथ मैदान से बाहर ले गए.

रिपोर्ट में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला

श्रेयस अय्यर आईसीयू में हैं. रिपोर्ट आने के बाद श्रेयस अय्यर के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला है और उन्हें तुरंत ICU में भर्ती कराया गया है. एक सूत्र ने कहा, 'श्रेयस अय्यर की रिकवरी के लिए उन्हें अगले दो से सात दिनों तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण इंफेक्शन को फैलने से रोकना जरूरी है.'

सामने आया बड़ा अपडेट

सूत्र ने आगे कहा, 'बीसीसीआई की मेडिकल टीम के डॉक्टर और फिजियो ने कोई जोखिम नहीं उठाया और श्रेयस अय्यर को तुरंत अस्पताल ले गए. अब श्रेयस अय्यर की हालत स्थिर है, लेकिन यह जानलेवा भी हो सकता था. श्रेयस अय्यर एक मजबूत खिलाड़ी हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे.' शुरुआत में श्रेयस अय्यर के लगभग तीन हफ्ते तक मैदान से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब उनके ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है. सूत्र ने कहा, 'चूंकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इसलिए उन्हें ठीक होने में निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा और इस समय प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय करना मुश्किल है.' 31 वर्षीय श्रेयस अय्यर को कम से कम एक हफ्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा. फिट घोषित किए जाने के बाद ही श्रेयस अय्यर वापस भारत जा सकते हैं.