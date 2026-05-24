श्रेयस अय्यर का ऐतिहासिक धमाका! केएल राहुल और एडम गिलक्रिस्ट के क्लब में शामिल, सहवाग-कोहली की भी कर ली बराबरी

Shreyas Iyer Century: श्रेयस अय्यर के शानदार शतक और प्रभसिमरन सिंह की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से रौंद दिया. उसने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बरकरार रखा है.
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IPL 2026 Shreyas Iyer: आईपीएल 2026 के 68वें मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को उनके घरेलू मैदान भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 7 विकेट से हरा दिया है. पंजाब ने लगातार 6 मैचों की हार के सिलसिले को तोड़ते हुए शानदार वापसी की और प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है. लखनऊ द्वारा दिए गए 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने महज 18 ओवरों में 3 विकेट खोकर 200 रन बना लिए और जीत दर्ज की.
कप्तान श्रेयस अय्यर ने केवल 51 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे. इस पारी के साथ वह आईपीएल इतिहास में सफल रन-चेज के दौरान शतक बनाने वाले चौथे कप्तान बन गए हैं. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और संजू सैमसन जैसे दिग्गजों की खास लिस्ट में जगह बनाई है.
119 - वीरेंद्र सहवाग बनाम डेक्कन, 2011
108* - विराट कोहली बनाम राइजिंग पुणे सुपर जाएंट्स, 2016
119 - संजू सैमसन बनाम पंजाब किंग्स, 2021
101* - श्रेयस अय्यर बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, 2026
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— IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2026
अय्यर इस शतक से केएल राहुल और एडम गिलक्रिस्ट के खास क्लब में शामिल हो गए. वह पंजाब किंग्स के लिए शतक लगाने वाले तीसरे कप्तान बन गए. इससे पहले केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 2020 में नाबाद 132 रन और एडम गिलक्रिस्ट ने भी उसी टीम के खिलाफ 2011 में 106 रन बनाए थे.
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पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही थी और टीम ने केवल 22 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे समय में अय्यर और सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 140 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी की. प्रभसिमरन ने 39 गेंदों पर 69 रनों की आक्रामक पारी खेलकर टीम को संकट से निकाला और जीत की नींव रखी. साल 2024 के बाद से सफल आईपीएल चेज में अय्यर का रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है, जहां उन्होंने 16 पारियों में लगभग 158.6 के औसत से 793 रन बनाए हैं.
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इससे पहले लखनऊ ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 196/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था. जोश इंग्लिस ने 44 गेंदों पर 72 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि आयुष बदोनी ने महज 18 गेंदों पर 43 रन ठोककर लखनऊ को मुश्किल स्थिति (20/2) से बाहर निकाला. इन दोनों के बीच 49 रनों की साझेदारी हुई. अंत में अब्दुल समद ने 20 गेंदों पर नाबाद 37 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे स्कोर 196 तक पहुंचा.
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