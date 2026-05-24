हम मुंबई को सपोर्ट करेंगे... लखनऊ को रौंदने के बाद श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, राजस्थान की हार की दुआ मांग रहे फैंस

IPL 2026 Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर के शानदार पहले आईपीएल शतक की बदौलत पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं. अब पंजाब की किस्मत राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मैच पर टिकी है.
Trending Photos
IPL 2026 Shreyas Iyer: लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार (23 मई) को खेले गए इस 'करो या मरो' के मुकाबले में श्रेयस अय्यर का जश्न, उनकी दहाड़ और मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी. पंजाब किंग्स के कप्तान ने एक यादगार पारी खेलकर अपनी टीम को लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण जीत दिलाई. अय्यर के शानदार शतक की बदौलत लखनऊ को सात विकेट से करारी शिकस्त दी.
इस धमाकेदार जीत ने पंजाब को 14 लीग मैचों में 15 अंकों तक पहुंचा दिया है. इससे टीम ने अंक तालिका में फिर से चौथे स्थान पर कब्जा जमा लिया है. अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए वह अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर है. इससे आईपीएल के लीग राउंड का आखिरी दिन (रविवार) काफी रोमांचक हो गया है.
जीत के बावजूद पंजाब का प्लेऑफ भाग्य अभी भी पूरी तरह से उनके अपने हाथ में नहीं है. उसकी नजरें अब रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले पर टिकी हैं.अय्यर ने मैच के बाद साफ कहा, ''हम कल मुंबई इंडियंस का समर्थन करेंगे.'' अगर राजस्थान की टीम (14 अंक) मुंबई को हरा देती है, तो वह 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी और पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.
लखनऊ के खिलाफ दोहरी उपलब्धि हासिल करने के बाद अय्यर ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने न केवल अपना पहला आईपीएल शतक जड़ा, बल्कि पंजाब को प्लेऑफ की दौड़ में भी बनाए रखा. उन्होंने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं, सीजन का पहला शतक और आखिरकार छह लगातार हार के बाद हमने जीत दर्ज की.''
ये भी पढ़ें: अर्जुन ने उड़ाया विकेट, तो सातवें आसमान पर सचिन-सारा, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल
'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि अगर वह बीच में खुद को समय देते हैं और गेंद को सही समय पर मारते हैं, तो वह लंबे समय तक टिक सकते हैं. उन्होंने मैच को फिनिश करने और शतक बनाने को एक 'अद्भुत एहसास' बताया और कहा कि वह मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे.
ये भी पढ़ें: अय्यर का ऐतिहासिक धमाका! राहुल-गिलक्रिस्ट के क्लब में शामिल, सहवाग-कोहली के भी बराबर
श्रेयस अय्यर ने प्रभसिमरन सिंह (69 रन) की भी जमकर तारीफ की, जिनके साथ उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की बड़ी साझेदारी की. अय्यर ने माना कि इस साझेदारी ने मैच में लय बनाई. इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजों की भी सराहना की जिन्होंने लखनऊ को 200 से कम के स्कोर पर रोक दिया. दबाव वाले इस मैच से पहले कप्तान ने टीम के माहौल को शांत बनाए रखने पर जोर दिया. अय्यर ने बताया, ''हमने इसे सरल रखा और लड़कों पर मीटिंग का दबाव नहीं डाला. अहम मैचों में दिमाग का शांत रहना जरूरी है. मैंने कोच रिकी (पोंटिंग) को भी कह दिया था कि हमें किसी टीम मीटिंग की जरूरत नहीं है.''
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.