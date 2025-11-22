शुभमन गिल के बाद एक और झटका... महीनों बाहर रहेगा ये बल्लेबाज, जानलेवा चोट बनी मुसीबत

Indian Cricket Team: टीम इंडिया में इन दिनों इंजरी कंसर्न बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है. शुभमन गिल की टेंशन खत्म नहीं हुई थी कि एक और इंजरी की खबर से खलबली मच गई है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इंजरी के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं. 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी ODI के दौरान स्प्लीन में चोट लग गई थी और उन्हें लंबे समय तक बाहर रहना पड़ सकता है. कयास लगाए जा रहे थे कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कमबैक कर लेंगे. लेकिन अब उनकी वापसी मुश्किल नजर आ रही है.

जनवरी में भी नहीं दिखेंगे अय्यर

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की घरेलू ODI सीरीज़ से बाहर होने की संभावना है, जो 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगी. उनकी चोट के मेडिकल असेसमेंट के अनुसार अय्यर को ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कुछ महीने इंतजार करना होगा. उन्हें एक कंट्रोल्ड रिहैबिलिटेशन रोडमैप का भी पालन करना होगा. ऑस्ट्रेलिया में एक कैच के चलते उन्हें आईसीयू भर्ती होना पड़ा था.

2 महीने बाद भी फिट नहीं अय्यर

भारत के उप-कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान लगी पेट की चोट से उबर रहे हैं. BCCI के एक सूत्र ने शनिवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'किसी भी तरह की स्प्लैनिक रप्चर में, चोट के दो महीने पूरे होने के बाद ही एक्सरसाइज़ और वेट-ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज़ की इजाजत है. इसके बाद उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने में दो-तीन हफ़्ते लगेंगे.'

टी20 वर्ल्ड कप पर नजर

सूत्र ने आगे बताया, 'वह T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वह उससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव मैच न खेले. सिलेक्टर्स को इस पर फैसला लेना होगा.' 25 अक्टूबर को सिडनी में तीसरे ODI में कैच लेते समय अय्यर अजीब तरह से गिर गए थे. BCCI ने बाद में कहा कि उन्हें पेट में चोट लगी थी, जिससे उनकी स्प्लीन में कट लग गया और अंदरूनी ब्लीडिंग हुई. इसके बाद रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए उनका एक छोटा सा ऑपरेशन किया गया और हालत स्थिर होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई.