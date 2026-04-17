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Hindi Newsक्रिकेटअय्यर 2.0: चोट से वापसी और अब IPL में तबाही, क्या मिल गया टीम इंडिया को अगला वनडे-टी20 कप्तान?

अय्यर 2.0: चोट से वापसी और अब IPL में तबाही, क्या मिल गया टीम इंडिया को अगला वनडे-टी20 कप्तान?

Shreyas Iyer IPL 2026: आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर का 'बीस्ट मोड' जारी है. पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर उनकी शानदार बल्लेबाजी और रणनीतिक नेतृत्व ने भारतीय कप्तानी की बहस को फिर से गरमा दिया है. अब उन्हें वनडे और टी20 फॉर्मेट में उन्हें कप्तान बनाए जाने की मांग हो रही है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:54 PM IST
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पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर. Photo Credit: BCCI
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर. Photo Credit: BCCI

Shreyas Iyer IPL 2026: आईपीएल 2026 की हाई-वोल्टेज दुनिया में श्रेयस अय्यर का नाम लगातार स्टेडियमों में गूंज रहा है और हेडलाइंस में छाया हुआ है. रणनीतिक क्षमता और आक्रामक बल्लेबाजी के साथ पंजाब किंग्स का नेतृत्व करते हुए अय्यर एक क्रिकेटिंग दिग्गज के रूप में उभरे हैं. इस सीजन में उनके प्रदर्शन ने न केवल उनके करियर को पुनर्जीवित किया है, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है. अब इस बात की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है कि क्या श्रेयस अय्यर भारत की वनडे और टी20 कप्तानी के सही उत्तराधिकारी हैं?

आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर का वह रूप देखने को मिला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 16 अप्रैल तक अय्यर के आंकड़े उनके विकास का प्रमाण हैं. सिर्फ 5 मैचों में उन्होंने 67.67 की शानदार औसत से 203 रन बनाए हैं. इससे भी अधिक प्रभावशाली उनका स्ट्राइक रेट है, जो 187 के आसपास बना हुआ है. इसने उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है जो कभी तेज गति के खिलाफ उनकी आक्रामकता पर सवाल उठाते थे.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ किया कमाल

वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी. यह टी20 बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना था. उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि खेल की गति को पूरी तरह से नियंत्रित किया. 5 मैचों में 3 अर्धशतकों के साथ अय्यर वर्तमान में ऑरेंज कैप के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं. उन्होंने मुंबई के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा और मैच में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर ही दम लिया.

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अय्यर की कप्तानी में क्या खास है?

जहां उनकी बल्लेबाजी आग की तरह विस्फोटक रही है, वहीं उनकी कप्तानी बर्फ की तरह शांत और रणनीतिक रही है. श्रेयस अय्यर हमेशा से एक स्वाभाविक कप्तान रहे हैं. उन्होंने पहले दिल्ली कैपिटल्स को उनके पहले फाइनल में पहुंचाया और कोलकाता नाइटराइडर्स को खिताब दिलाया. पंजाब को 2025 आईपीएल के फाइनल तक पहुंचाया.अब 2026 में उन्होंने अपनी कप्तानी में एक नया रणनीतिक गियर पा लिया है.

ये भी पढ़ें: हवा में उड़े अय्यर, फटी रह गई रोहित-सूर्या की आंखें! पकड़ा IPL 2026 का बेस्ट कैच

मैदान में मिसाल पेश कर रहे अय्यर

अय्यर का नेतृत्व साहसिक निर्णय लेने और अपनी टीम को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है. मुंबई के खिलाफ मैच इसका प्रमुख उदाहरण था, जहां उनकी फील्डिंग सजावट और गेंदबाजों के रोटेशन ने शक्तिशाली मुंबई टीम को रोक दिया. हार्दिक पांड्या को आउट करने के लिए उनके सुपरमैन कैच ने दिखाया कि वह खुद उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं. उनकी कप्तानी में पंजाब के सितारे एकजुट होकर खेल रहे हैं.

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ये भी पढ़ें: Explained: लगातार 4 हार... क्या IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी मुंबई?

क्या अय्यर ही भारत के अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं?

चूंकि भारतीय टीम सफेद गेंद के प्रारूपों में बदलाव के दौर से गुजर रही है, अय्यर सबसे संतुलित विकल्प पेश करते हैं. अपने कई समकालीनों के विपरीत, अय्यर एक 'कैप्टन माइंड' वाले ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी हैं. इनमें टी20 के लिए आक्रामकता और वनडे के लिए आवश्यक धैर्य दोनों मौजूद है. इसके अलावा वरिष्ठ खिलाड़ियों और युवाओं दोनों के साथ उनके संबंध बेहतरीन हैं. घरेलू प्रतिभाओं के प्रति उनकी सराहना दर्शाती है कि वे दिल से एक टैलेंट स्काउट भी हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की याद दिलाता है. अय्यर भारतीय घरेलू क्रिकेट की नब्ज समझते हैं. ऐसे में वह एक शानदार कप्तान साबित हो सकते हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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