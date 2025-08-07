एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के इस धाकड़ बल्लेबाज की हो सकती है वापसी, नंबर 4 के लिए परफेक्ट

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से बाहर चल रहे अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन, उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय खेमे में जगह नहीं मिली थी. श्रेयस अय्यर अभी टीम में 4 नंबर के मुख्य बल्लेबाज हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो 9 सितंबर 2025 से शुरु होने वाले एशिया कप में उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल सकती है. देखना दिलचस्प होगा अय्यर को लेकर मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है.

अय्यर का IPL 2025 में प्रदर्शन

आईपीएल का 18वां सीजन पंजाब किंग्स और उनके 'सरपंच' श्रेयस अय्यर के लिए बेहद ही शानदार रहा था. अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स इस साल 1 दशक बाद फाइनल में पहुंची थी. हालांकि, फाइनल में उसे आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, अय्यर ने इस सीजन में खेले 17 मैचों में 50.67 की औसत से 604 रन बनाए थे. साथ ही उन्होंने 6 अर्धशतक भी जड़े थे. इस दौरान अय्यर का उच्चतम स्कोर 97 रनों का रहा था.

4 नंबर पर निभा सकते हैं अहम भूमिका

भारतीय टीम में मिडिल ऑर्डर हमेशा से एक समस्या का विषय रहा है. खासकर 4 नंबर की बैटिंग पोजिशन एक चिंता का विषय रही है. श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में 4 नंबर पर एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. अय्यर शुरुआत से ही 4 नंबर पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते आ रहे हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए खुद को साबित कर दिखाया था. ऐसे में 4 नंबर के लिए अय्यर एक बेस्ट विकल्प हो सकते हैं.

अय्यर का अंतराष्ट्रीय करियर

अय्यर ने अपने अभी तक के वनडे करियर में 70 मैचों की 65 पारियों में 6 शतक और 22 अर्धशतक की बदौलत 2845 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 48.90 का रहा है. वहीं टी20 क्रिकेट की 51 मैचों की 47 पारियों में 8 अर्धशतक की बदौलत 1104 रन बनाए हैं. वहीं, अगर बात करें अय्यर के टेस्ट करियर की तो कुछ खास नहीं रहा है. अय्यर ने अपने टेस्ट करियर में 14 मैचों की 24 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की बदौलत महज 811 रन बनाए हैं.