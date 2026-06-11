वनडे में इतिहास रच देंगे श्रेयस अय्यर, एक झटके में टूट जाएगा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज शनिवार यानी 13 जून से होने जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.
टीम इंडिया के धाकड़ मिडिल और बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान एक ऐसा महारिकॉर्ड बना देंगे, जिसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान बल्लेबाज भी अपने पूरे करियर में नहीं बना पाए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में 23 रन बनाते ही श्रेयस अय्यर का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा.
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान 23 रन बनाते ही श्रेयस अय्यर ODI में सबसे तेज 3000 रन पूरा करने वाले भारतीय बन जाएंगे. श्रेयस अय्यर ने अब तक 76 वनडे मैचों की 70 पारियों में 46.52 की औसत और 98.58 के स्ट्राइक रेट से 2977 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक, 23 अर्धशतक शामिल है. ODI में श्रेयस अय्यर का बेस्ट स्कोर 128 रन रहा है.
श्रेयस अय्यर अगर 71वीं पारी में यह रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो वह पारियों के लिहाज से इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के सातवें सबसे तेज क्रिकेटर बन जाएंगे. श्रेयस अय्यर साथ ही, शिखर धवन को पीछे छोड़कर इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बन जाएंगे. बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन को यहां तक पहुंचने में 72 पारियां लगी थीं. विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज तो इस लिस्ट में बहुत पीछे हैं.
विराट कोहली को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने के लिए 75 पारियां लगी थी. सचिन तेंदुलकर ने 93 पारियों में 3000 वनडे रन पूरे किए थे. रोहित शर्मा ने 103 पारियों में 3000 वनडे रनों का आंकड़ा पार किया था. श्रेयस अय्यर अगर 71वीं पारी में यह रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो वह पारियों के लिहाज से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने के मामले में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ देंगे.
1. शिखर धवन - 72 पारियों में 3000 ODI रन
2. विराट कोहली - 75 पारियों में 3000 ODI रन
3. केएल राहुल - 78 पारियों में 3000 ODI रन
4. नवजोत सिंह सिद्धू - 79 पारियों में 3000 ODI रन
5. सौरव गांगुली - 82 पारियों में 3000 ODI रन