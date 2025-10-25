सिडनी वनडे में भारत के लिए बुरी खबर, कैच लेने के चक्कर में चोटिल हुआ स्टार बल्लेबाज, दर्द से कराहते हुए छोड़ा मैदान

IND vs AUS 3rd ODI Match: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच के दौरान टीम इंडिया के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है. भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इस मैच के दौरान कैच लेने के चक्कर में चोटिल हो गए हैं. दर्द से कराहते हुए श्रेयस अय्यर ने अचानक मैदान भी छोड़ दिया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान श्रेयस अय्यर ने कंगारू विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका. श्रेयस अय्यर बाउंड्री की ओर दौड़े और सही टाइमिंग से डाइव लगाकर कैच पूरा किया. हालांकि, इस दौरान वह चोटिल हो गए और मैदान से बाहर चले गए.

सिडनी वनडे में भारत के लिए बुरी खबर

ऑस्ट्रेलिया की पारी के 34वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए. ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी 34वें ओवर में हर्षित राणा की चौथी गेंद पर एक शॉट खेलने के दौरान अच्छे से टाइमिंग नहीं कर पाए और बॉल उनके बैट का किनारा लेते हुए हवा में चली गई. इसके बाद एलेक्स कैरी के उस कैच को लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर मैदान पर बुरी तरह गिर पड़े. जमीन पर बुरी तरह से गिरने के बाद श्रेयस अय्यर दर्द से कराहते नजर आए. श्रेयस अय्यर की ऐसी हालत देखकर फिजियो तुरंत दौड़े-दौड़े मैदान के अंदर आ गए.

दर्द से कराहते हुए छोड़ा मैदान

श्रेयस अय्यर इस हालत में नहीं थे कि वह खेलना आगे और भी जारी रख पाएं, ऐसे में उन्होंने फिजियों के साथ दर्द से कराहते हुए मैदान छोड़ दिया. श्रेयस अय्यर ने कैच लपकने के लिए विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया. श्रेयस अय्यर ने गेंद लपकने के लिए छलांग लगाई और गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे. इस बीच वह फिसल गए. श्रेयस अय्यर बाईं ओर गिरे, जिसके बाद वह पसलियों को पकड़कर दर्द से कराहते नजर आए. एक ओर एलेक्स कैरी आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तो दूसरी ओर मैदान पर गिरे श्रेयर अय्यर दर्द से छटपटा रहे थे. इसी बीच फिजियो मैदान पर आए और चोट की जांच करने के बाद श्रेयर अय्यर को अपने साथ मैदान से बाहर ले गए.