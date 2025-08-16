भारत-इंग्लैंड सीरीज से कटा पत्ता, अब एशिया कप में भी होगी अनदेखी! इस भारतीय का दिल तोड़ने को तैयार सेलेक्टर्स

भारतीय क्रिकेट टीम का एक धाकड़ बल्लेबाज अनदेखी का शिकार हो रहा है. हाल ही में खत्म हुई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी इस खिलाड़ी का सेलेक्टर्स ने पत्ता काट दिया था. अब रिपोर्ट्स सामने आईं कि 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम से भी इस स्टार को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. बता दें कि एशिया कप आगामी टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है और यह बल्लेबाज इस फॉर्मेट में जबरदस्त फॉर्म में है. आईपीएल 2025 में इस बल्लेबाज ने 600 से ज्यादा रन बनाए थे.

शानदार फॉर्म फिर भी अनदेखी

एशिया कप 2025 के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम को लेकर कयासों का दौर जारी है. आए दिन कई रिपोर्ट्स में नए-नए दावे किए जा रहे हैं. कुछ दिन पहले ही TOI की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल 2025 में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी करेंगे. वह चैंपियंस ट्रॉफी में 243 रनों के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. आईपीएल में अय्यर ने 604 रन बनाए और उनकी कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम फाइनल में पहुंची. अब नई रिपोर्ट सामने आई हैं कि श्रेयस अय्यर के टीम में नहीं चुने जाने की संभावना है. अय्यर ने टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए अपना आखिरी मैच 2023 में खेला था.

एशिया कप से पत्ता कटना तय?

बीसीसीआई के एक सूत्र ने TOI को बताया था, 'हमें सभी फॉर्मेट में मध्यक्रम में अय्यर जैसी प्रतिभा और अनुभव की जरूरत है.' हालांकि, खबरों के अनुसार अब हालात बदल गए हैं. बीसीसीआई के एक सूत्र ने उसी अखबार को बताया है कि अय्यर, जायसवाल और शुभमन गिल का एशिया कप टीम से बाहर होना तय है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनर बल्लेबाज बने रहेंगे. सूत्र ने बताया, 'दरअसल, भारत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी के साथ बने रहना चाहता है, लेकिन गिल फिलहाल टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यहां तक कि इंग्लैंड में शानदार सीरीज खेलने वाले यशस्वी जायसवाल और मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी टी20 टीम में नहीं चुना जाएगा.'

चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

श्रेयस अय्यर ने अपना पिछला इंटरनेशनल मैच इसी साल भारत के विजयी चैंपियंस ट्रॉफी अभियान में खेला था. इस टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. अय्यर ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी जीत में 48 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. इसके बाद से उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिला है. भारत और इंग्लैंड के बीच ड्रॉ रही टेस्ट सीरीज के लिए भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया था, जिसके बाद कई दिग्गजों ने सेलेक्टर्स के इस फैसले की आलोचना की.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

TOI की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार चयन बैठक 19 अगस्त को मुंबई में होगी, जिसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल होंगे. उसी दिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की घोषणा करेंगे. एशिया कप 2025 9 सितंबर से शुरू होगा, जबकि भारत का पहला मैच 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ होगा.