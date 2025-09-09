उंगली से लेकर पैर में था भीषण दर्द, अय्यर ने बताई आपबीती, एशिया कप के दौरान खोला राज

भारत के ताबड़तोड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने हाल ही में एक खुलासा किया है. लगातार भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले अय्यर को एशिया कप में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था. हाल ही में उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इंडिया ए की कप्तानी सौंपी गई थी. आपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स की तरफ से न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी की बल्कि अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए. लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद अय्यर को इग्नोर किया गया. इसी बीच उन्होंने अपना एक दर्दभरा अनुभव शेयर किया है.

वर्ल्ड कप के दौरान हुए थे चोटिल

दरअसल, 2023 वर्ल्ड कप के दौरान श्रेयस अय्यर गंभीर चोट से जूझ रहे थे. अय्यर की चोट दिखने में गंभीर तो नहीं थी, लेकिन वे उसकी वजह से काफी दर्द में थे. कमर में चोट लगने के बाद अय्यर साल 2024 में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. ऐसी स्थित हो गई थी जैसे उनके पैर में लकवा मार गया था.

पैर में था भीषण दर्द

एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा, " मैं उस समय बहुत गंदे दर्द में था, उसे मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता. मेरा एक पैर पूरी तरह से लकवा मार गया था. जब रीड की हड्डी में सर्जरी होती है तो आप रॉड लगवा कर काम चला सकते हैं, लेकिन जब नस की दिक्कत हो जाए तो ज्यादा परेशानी हो सकती है. मुझे भी यही समस्या थी. वो दर्द बहुत भीषण था. वो सिर्फ पैर में ही नहीं उंगलियों तक दौड़ रहा था. "

अगरकर ने बताया क्यों हुए थे अय्यर बाहर

अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया था. उसके बाद वो आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी को फाइनल तक लेकर गए. हालांकि, फाइनल में आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था. इस बारे में बात करते हुए अय्यर ने कहा, " उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा. उनका बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. " अगरकर के इस बयान को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था.