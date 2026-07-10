कभी थी जीतने की आदत, अब लगी हारने की बुरी लत... सूर्या के अंदर जो 2 साल में हुआ, श्रेयस ने 2 हफ्ते में कर दिया

India vs England: हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम ने वो कर दिखाया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था. जी हां, 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है. गुरुवार (9 जुलाई) को ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच को इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ऐसा दाग लगा है, जो भारतीय T20I इतिहास में कभी नहीं हुआ था. श्रेयस अय्यर लगातार 5 T20I हारने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं. इतना ही नहीं, 7 साल बाद ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया को बैक टू बैक 2 टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है.