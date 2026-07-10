कभी थी जीतने की आदत, अब लगी हारने की बुरी लत... सूर्या के अंदर जो 2 साल में हुआ, श्रेयस ने 2 हफ्ते में कर दिया

India vs England: हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टीम ने वो कर दिखाया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था. जी हां, 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है. गुरुवार (9 जुलाई) को ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच को इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ऐसा दाग लगा है, जो भारतीय T20I इतिहास में कभी नहीं हुआ था. श्रेयस अय्यर लगातार 5 T20I हारने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं. इतना ही नहीं, 7 साल बाद ऐसा हुआ है, जब टीम इंडिया को बैक टू बैक 2 टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी भी टीम इंडिया पहली जीत ढूंढ रही है. ये इंतजार लंबा होते जा रहा है. टी20 क्रिकेट में कुछ दिनों पहले तक जीत भारतीय टीम की आदत बन गई थी, लेकिन अब हार की बुरी लत लग चुकी है. पहले आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए भारत को 2-0 से रौंदा और अब इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस की टीम को मुंह की खानी पड़ी है.
जब श्रेयस अय्यर भारत के T20I कप्तान बने, तब ऐसा लगा था कि उनके नेतृत्व में ये युवाओं की टीम इंडिया नई ऊंचाइयों को छूएगी. इसी सोच के कारण चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान सूर्यकुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखाया था. हालांकि, अभी तक के नतीजे ऐसे रहे हैं, जिसे देखकर कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि कहीं उनसे बड़ी गलती तो नहीं हो गई?
सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं, जिन्होंने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था, लेकिन नए कप्तान और विदेशी जमीन पर टी20 चैंपियंस ने घुटने टेक दिए हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 5 मुकाबले हार चुकी है. बतौर कप्तान उन्होंने अभी तक जीत का स्वाद भी नहीं चखा है. दिलचस्प बात ये है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जो दो सालों में हुआ था, वो अय्यर के नेतृव में 14 दिनों में हो गया.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 5 मुकाबले हार चुकी है. क्या आपको पता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत को 5 मैच हारने में कितना समय लगा था? जवाब है- 2 साल. इसका मतलब है कि सूर्या के राज में भारत ने जितने मुकाबले 2 साल में गंवाए थे, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 14 दिनों में वो काम हो गया.
बतौर कप्तान भले ही श्रेयस अय्यर का आगाज शर्मनाक हुआ है, लेकिन बल्ले से वो वही चमक छोड़ रहे हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में भी वो भारत की तरफ से बल्लेबाजी में इकलौते हीरो रहे हैं. ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच में जहां, बाकी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर दिया, वहां कप्तान श्रेयस ने अकेले 49 गेंदों पर 80 रन बनाए. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में ही हासिल कर सीरीज पर कब्जा किया. अभी तक हुए 4 मैचों में श्रेयस अय्यर ने 63.33 की औसत से 190 रन बनाए हैं और वो इस शृंखला के टॉप स्कोरर भी हैं.