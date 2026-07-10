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कभी थी जीतने की आदत, अब लगी हारने की बुरी लत... सूर्या के अंदर जो 2 साल में हुआ, श्रेयस ने 2 हफ्ते में कर दिया

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी भी टीम इंडिया पहली जीत ढूंढ रही है. ये इंतजार लंबा होते जा रहा है. टी20 क्रिकेट में कुछ दिनों पहले तक जीत भारतीय टीम की आदत बन गई थी, लेकिन अब हार की बुरी लत लग चुकी है. पहले आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए भारत को 2-0 से रौंदा और अब इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस की टीम को मुंह की खानी पड़ी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 02:15 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:15 AM IST
कभी थी जीतने की आदत, अब लगी हारने की बुरी लत... सूर्या के अंदर जो 2 साल में हुआ, श्रेयस ने 2 हफ्ते में कर दिया
Image Credit: (BCCI) सूर्या के अंदर जो 2 साल में हुआ, श्रेयस ने 2 हफ्ते में कर दियाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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