श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगा सबसे बड़ा दाग, विराट-गिल और पंत के शर्मनाक रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, ऐसा करने वाले चौथे भारतीय कप्तान

आयरलैंड ने बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय टीम को 34 रन से हरा दिया है. आयरलैंड की यह जीत ऐतिहासिक है. यह पहला मौका है, जब आयरलैंड ने भारतीय टीम को हराया है. इस मैच में 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. भारतीय टीम के लिए शुक्रवार को खराब बल्लेबाजी के कारण श्रेयस अय्यर की कप्तानी का पहला ही T20I मैच निराशाजनक रहा. बेलफास्ट में 183 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर ऑलआउट हो गई.
श्रेयस अय्यर इसी के साथ ही उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए जो कप्तानी में अपने पहले ही T20I मैच में हार गए. इस लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. साल 2017 में विराट कोहली ने कानपुर में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट की हार के साथ अपनी फुल-टाइम T20I कप्तानी की शुरुआत की थी. इस हार के साथ ही विराट कोहली तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में अपने पहले ही मैच में हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए.
साल 2022 में केएल राहुल के चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत ने आखिरी समय में कार्यवाहक कप्तान की जिम्मेदारी संभाली और भारत के सबसे युवा T20I कप्तानों में से एक बन गए. दिल्ली में खेले गए एक हाई-स्कोरिंग T20I मैच में 211 रन बनाने के बावजूद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. शुभमन गिल ने साल 2024 में जिम्बाब्वे दौरे पर पहली बार भारत की T20I कप्तानी की, जो लीडरशिप में एक नए बदलाव के दौर की शुरुआत थी.
कुल मिलाकर उनका कार्यकाल सफल रहा और इस टीम ने 4-1 से शानदार जीत हासिल की, हालांकि शुभमन गिल की T20I कप्तानी की शुरुआत हरारे में 13 रन की हार के साथ हुई थी. लीडरशिप में बड़े बदलाव के बाद साल 2026 में आयरलैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर ने भारत के T20I कप्तान के तौर पर अपनी पारी शुरू की. फ्रैंचाइजी क्रिकेट में मजबूत लीडरशिप का अनुभव होने के बावजूद, कप्तान के तौर पर उनका पहला मैच हार में बदल गया.