लगातार 6 हार... फिर भी प्लेऑफ में पहुंचेगी पंजाब, इकलौती जीत 2 टीमों का कर देगी बंटाधार, समझें जादुई समीकरण

IPL 2026 Playoffs Equation: आईपीएल 2026 की शुरुआत में विजरथ पर चलने वाली पंजाब किंग्स की टीम पिछले 6 मैच से जीत के लिए तरस रही है. श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को 19वें सीजन में लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन अभी भी पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे खुले हुए हैं. कैसे हम आपको समझाते हैं.
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IPL 2026 Playoffs Equation: आईपीएल 2026 की शुरुआत में विजरथ पर चलने वाली पंजाब किंग्स की टीम पिछले 6 मैच से जीत के लिए तरस रही है. श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को 19वें सीजन में लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स की टीम चौथे नंबर पर है और सभी ने उम्मीद छोड़ दी है. लेकिन अभी भी पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे खुले हुए हैं. सिर्फ टीम के पास एक मुकाबला बाकी है और इस मैच में इकलौती जीत रेस में चल रही दो टीमों का बंटाधार कर देगी. आखिर पंजाब कैसे प्लेऑफ में पहुंचेगी इसके पीछे का गणित हम आपको समझाते हैं.
पंजाब किंग्स ने अभी तक 13 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में जीत जबकि 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा और पंजाब किंग्स को एक प्वाइंट मिला था. अब वही एक प्वाइंट पंजाब किंग्स को रेस में आगे कर सकता है. प्लेऑफ की रेस में नंबर-3 और नंबर-4 की लड़ाई के लिए रेस में चार टीमें हैं, जिसमें सबसे आगे सनराइजर्स हैदराबाद 14 प्वाइंट के साथ सबसे आगे है.
पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है. अगर पंजाब की टीम इस मुकाबले में हार की बेड़ियां तोड़कर जीत दर्ज करती है तो टीम का काम हो सकता है. हालांकि, श्रेयस अय्यर को सीएसके और राजस्थान के बचे हुए 2-2 में एक हार की दुआ करनी होगी. जिसके बाद दोनों टीमें 14 प्वाइंट्स पर ही रुक जाएंगी और पंजाब का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि पंजाब अगर आखिरी मैच जीतती है तो टीम के पास 15 प्वाइंट्स होंगे.
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प्लेऑफ के लिए आरसीबी और गुजरात की टीमें पहले ही टॉप-2 पर 16 प्वाइंट्स के साथ कब्जा जमाए बैठी हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर हैदराबाद टीम का कब्जा है. सीएसके आज शाम को हैदराबाद के खिलाफ खेलने उतरेगी, जिसमें हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. अगर हैदराबाद ये मुकाबला जीतने में कामयाब होती है तो प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा देगी. वहीं, सीएसके की हार के बाद पंजाब की टीम राजस्थान की हार की दुआ करेगी जो कल लखनऊ के खिलाफ खेलने वाली है.