Advertisement
trendingNow13076906
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ मैच से कुछ घंटे पहले BCCI का बड़ा ऐलान, बाहर हुए 2 स्टार खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट में चमकी किसकी किस्मत?

IND vs NZ मैच से कुछ घंटे पहले BCCI का बड़ा ऐलान, बाहर हुए 2 स्टार खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट में चमकी किसकी किस्मत?

Team India T20I Squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे की शुरुआत में लगभग 24 घंटे का समय बाकी है. इसके बाद 21 जनवरी से टी20 सीरीज का आगाज हो जाएगा. सीरीज के 5 दिन पहले बीसीसीआई ने टीम में दो बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

Team India T20I Squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे की शुरुआत में लगभग 24 घंटे का समय बाकी है. इसके बाद 21 जनवरी से टी20 सीरीज का आगाज हो जाएगा. सीरीज के 5 दिन पहले बीसीसीआई ने टीम में दो बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया में इंजरी कंसर्न देखने को मिला और वाशिंगटन सुंदर चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं. टी20 स्क्वॉड में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है और वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान हो गया है. 

BCCI ने जारी की एडवाइजरी

बीसीसीआई ने टी20 स्क्वॉड में बदलाव के लिए एडवाइजरी जारी की है. जिसमें बताया गया कि श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को T20I टीम में शामिल किया गया जबकि वाशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं. वाशिंगटन सुंदर को 11 जनवरी को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी निचली पसली के हिस्से में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक फिट होंगे सुंदर?

सुंदर की इंजरी के बारे में बताया गया कि स्कैन किया गया के बाद उन्होंने एक विशेषज्ञ से व्यक्तिगत रूप से सलाह ली. उन्हें साइड स्ट्रेन का पता चला है और कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई है. अब वह अपनी चोट के आगे के इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे. पुरुष चयन समिति ने रवि बिश्नोई को उनके विकल्प के तौर पर चुना है.

तिलक के रिप्लेसमेंट बने अय्यर

पुरुष चयन समिति ने घायल तिलक वर्मा की जगह पहले तीन मैचों के लिए श्रेयस अय्यर को भी T20I टीम में शामिल किया है. सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा. 5 टी20 मैच की ये टी20 सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले काफी अहम होगी. वनडे सीरीज में कीवी टीम शानदार अंदाज में टीम इंडिया को टक्कर देती नजर आई है. सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है.

ये भी पढे़ं.. कौन है ये बल्लेबाज, जिसकी अचानक खुली किस्मत? गुजरात ने RCB के खिलाफ मैदान में उतारा

भारत की अपडेटेड T20I टीम

सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), श्रेयस अय्यर (पहले तीन T20I), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (WK), रवि बिश्नोई.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा