Indian Cricket: 30 साल के इस भारतीय बल्लेबाज के मुरीद सौरव गांगुली, बता दिया ऑल फॉर्मेट प्लेयर

Team India: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि श्रेयस अय्यर ने जिस तेज रफ्तार से खुद को सुधारा है, वह पिछले 12 महीनों में सबसे बेहतर बल्लेबाज बन गए हैं. गांगुली ने यह टिपण्णी आईपीएल 2025 के 5वें मुकाबले के बाद की, जिसमें गुजरात टाइटंस पर पंजाब किंग्स ने 11 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने नाबाद 97 रन की बेहतरीन पारी खेली. टीम इंडिया का यह स्टार बल्लेबाज मौजूदा आईपीएल सीजन में पंजाब किंग्स टीम की कमान भी संभाल रहा है.

अहमदाबाद में आया अय्यर का तूफान

अय्यर ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सीजन के अपने पहले ही मैच में धमाकेदार बैटिंग दिखाई. उन्होंने 42 गेंदों पर 5 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन बनाए. टाइटंस के सामने 244 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने के बाद, पंजाब की टीम ने अपने उन्हें 5 विकेट पर 232 रनों पर ही रोक दिया. अय्यर की इस विस्फोटक बैटिंग के बाद सौरव गांगुली ने माना कि 30 साल के इस स्टार ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए अपने खेल को काफी बेहतर बना लिया है.

जमकर की तारीफ

गांगुली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'श्रेयस अय्यर पिछले एक साल में सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं. वह सभी फॉर्मेट के लिए तैयार हैं. लेंथ को लेकर कुछ समस्याओं के बाद उनमें सुधार देखना शानदार है.' बता दें कि श्रेयस पिछले कुछ समय से भारत की वनडे टीम का नियमित हिस्सा रहे हैं, लेकिन टेस्ट और टी20 में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे हैं. श्रेयस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के अभियान में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे, जहां रोहित शर्मा की अगुवाई वाले टीम ने ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था.

Shreyas iyer the most improved batsman in last 1 yr .. ready for all formats . Great to see his improvement after a few issues on length @ShreyasIyer15 @bcci

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 25, 2025