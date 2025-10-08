'खुद को दबाव में..,' 7 महीनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, जानें रोलरकोस्टर राइड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. 4 अक्टूबर को बीसीसीआई ने भारतीय टीम के स्क्वॉड का ऐलान किया. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने आगामी सीरीज के लिए शुभमन गिल को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया. वहीं, श्रेयस अय्यर को वनडे टीम की उप कप्तानी सौंपी गई है. 7 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी हुई. इसी बीच अय्यर ने अपने वनडे करियर को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी रोलर कोस्टर राइड के बारे में बताया है.

'अनुशासित होकर खेला'

अय्यर ने बताया कैसे उनका करियर पहले बिखरा हुआ था उन्होंने कहा, ' मैंने खुद से कहा एक रूटीन बनाओ खुद को अनुशासित करो और घरेलू क्रिकेट खेलो. उसके बाद मैंने मुंबई लौटकर रणजी ट्रॉफी खेला. फिर विजय हजारे ट्रॉफी और सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली. इन सभी टूर्नामेंट में खेलने के बाद मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में एक रफ्तार मिली.'

वनडे क्रिकेट को लेकर बोले

अय्यर ने वनडे क्रिकेट को लेकर अपने माइंडसेट के बारे में कहा, ' खेलते वक्त मैं मैच की स्थिति को महसूस करना बेहद पसंद करता हूं. इसके साथ ही दबाव में खेलना भी बेहद पसंद है. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मुझे संभलकर खेलना था और साथ ही मौके पर शॉट्स भी खेलने थे. दुबई में हमने सोचा की 250-300 रन जीतने के लिए बहुत होंगे. मुझे टीम को उस स्कोर तक किसी तरह ले जाना था, वहां से गेंदबाज और फील्डरों के ऊपर दारोमदार था. टीम की गेंदबाजी लाइनअप पर मुझे पूरा भरोसा था.'

अय्यर का वनडे करियर

अय्यर के वनडे करियर की शुरुआत साल 2017 में हुई थी. उन्होंने अपने करियर में खेले 70 मैचों की 65 पारियों में 48.90 के शानदार औसत से 2845 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 22 अर्धशतक जड़े हैं और उनका उच्चतम स्कोर 128 रनों का रहा है.

