यूके टूर पर फिर छलका श्रेयस अय्यर का दर्द, अब जिम्बाब्वे दौरे पर कितने तैयार? कहा- रिजल्ट पक्ष में नहीं गया लेकिन..

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप की हार का दर्द कोई नहीं भूला होगा. नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए ये दौरा बुरे सपने जैसा साबित हुआ. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी फैंस को हार का डर सता रहा है. इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने भी पिछली हार पर बात की. उन्होंने समझाया कि यूके टूर पर हार से भी टीम को काफी कुछ सीखने को मिला है. इस बुरे दौर से वापसी के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है.