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यूके टूर पर फिर छलका श्रेयस अय्यर का दर्द, अब जिम्बाब्वे दौरे पर कितने तैयार? कहा- रिजल्ट पक्ष में नहीं गया लेकिन..

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप की हार का दर्द कोई नहीं भूला होगा. नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए ये दौरा बुरे सपने जैसा साबित हुआ. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी फैंस को हार का डर सता रहा है. इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने भी पिछली हार पर बात की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:29 AM IST
यूके टूर पर फिर छलका श्रेयस अय्यर का दर्द, अब जिम्बाब्वे दौरे पर कितने तैयार? कहा- रिजल्ट पक्ष में नहीं गया लेकिन..

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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