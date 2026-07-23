यूके टूर पर फिर छलका श्रेयस अय्यर का दर्द, अब जिम्बाब्वे दौरे पर कितने तैयार? कहा- रिजल्ट पक्ष में नहीं गया लेकिन..

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप की हार का दर्द कोई नहीं भूला होगा. नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए ये दौरा बुरे सपने जैसा साबित हुआ. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी फैंस को हार का डर सता रहा है. इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने भी पिछली हार पर बात की. उन्होंने समझाया कि यूके टूर पर हार से भी टीम को काफी कुछ सीखने को मिला है. इस बुरे दौर से वापसी के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है.
आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 0-2 से करारी हार झेलनी पड़ी थी, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया टी20 सीरीज में एक भी जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुई. इस दौरे के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग दोनों सवालों के घेरे में आ गई. इन दोनों सीरीज से पहले ही सूर्यकुमार यादव को हटाकर अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई थी.
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया 23 जुलाई की शाम 4.30 बजे उतरेगी. इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर ने कहा, "हम जानते हैं कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, लेकिन इससे टीम एकजुट हो गई है. अब हमने इस बारे में काफी चर्चा की है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम एकजुट होकर कैसे खेलेंगे."
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अय्यर ने आगे कहा, "हमने भारत के बाहर हाल में तीन सीरीज खेली हैं, नतीजे अच्छे नहीं थे लेकिन टीम के लिए ये एक अच्छा अनुभव है. ऐसे मौके जल्दी नहीं आते और ये मुश्किल दौर है, जिससे हम जितनी जल्दी हो सकेका बाहर निकलेंगे. एक टीम के तौर पर आप जितने बेहतर होंगे और जितनी जल्दी इससे बुरे दौर से बाहर निकलेंगे, तो हमें आखिर में नतीजे मिलेंगे."