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'जो कहा वही हुआ...' गंभीर की जगह आए कोच ने कप्तान को दिया जीत का मंत्र, अय्यर ने खुद किया खुलासा

टीम इंडिया के स्टार श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया. जिसके चलते सूर्यकुमार यादव को हटाकर मैनेजमेंट ने उन्हें टीम की कमान सौंपी. लेकिन उनकी कप्तानी की शुरुआत न भूलने वाली रही. जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 हार के बाद खाता खुला, गंभीर की जगह आए कोच वीवीएस लक्ष्मण ने उन्हें जीत का मंत्र दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:32 PM IST
'जो कहा वही हुआ...' गंभीर की जगह आए कोच ने कप्तान को दिया जीत का मंत्र, अय्यर ने खुद किया खुलासा

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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