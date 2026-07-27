'जो कहा वही हुआ...' गंभीर की जगह आए कोच ने कप्तान को दिया जीत का मंत्र, अय्यर ने खुद किया खुलासा

टीम इंडिया के स्टार श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया. जिसके चलते सूर्यकुमार यादव को हटाकर मैनेजमेंट ने उन्हें टीम की कमान सौंपी. लेकिन उनकी कप्तानी की शुरुआत न भूलने वाली रही. जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 हार के बाद खाता खुला, जहां टीम के रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर ब्रेक पर थे. उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण ने ली. सीरीज में जीत के बाद अय्यर ने खुलासा किया कि लक्ष्मण ने का इस जीत में कितना योगदान रहा और धन्यवाद भी दिया.
लक्ष्मण ने जीत के बाद अय्यर की तारीफ करते हुए कहा, "मैं श्रेयस को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं. उनकी कप्तानी करियर की शुरुआत मुश्किल रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की. पहले मैच से एक दिन पहले हमारे साथ जुड़ने के बाद से ही, वे बहुत सकारात्मक थे. यह खिलाड़ियों का एक नया ग्रुप है. हम जानते हैं कि इंग्लैंड दौरे पर मौजूद खिलाड़ियों में से केवल चार या पांच ही इस दौरे पर हमारे साथ जुड़े थे. लेकिन वे बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे और इस जीत का बहुत सारा श्रेय कप्तान को जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने आप में से हर एक का हौसला बढ़ाया."
श्रेयस अय्यर ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए कहा, "सच कहूं तो, कैच छोड़ने के अलावा पूरी सीरीज में हमारा प्रदर्शन बेदाग रहा. टीम के हर सदस्य, जिसमें सपोर्ट स्टाफ का भी योगदान था. VVS सर, हमें मोटिवेट करने और प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद. हर दिन जब हम मैदान पर उतरे तो मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी कहा, वह बिल्कुल सही था. हम उससे कनेक्ट कर पा रहे थे. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."
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टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की. आखिरी मैच को भारतीय टीम ने 35 रन से जीता. इस मुकाबले में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से तबाही मचा दी. उन्होंने महज 49 गेंद में 81 रन की पारी खेली. इस पारी में 8 चौके और 4 छक्के देखने को मिले. उन्होंने इस सीरीज में दो अर्धशतक ठोके और अपने करियर का पहला प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड अपने नाम किया.