'जो कहा वही हुआ...' गंभीर की जगह आए कोच ने कप्तान को दिया जीत का मंत्र, अय्यर ने खुद किया खुलासा

लक्ष्मण ने जीत के बाद अय्यर की तारीफ करते हुए कहा, "मैं श्रेयस को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं. उनकी कप्तानी करियर की शुरुआत मुश्किल रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की. पहले मैच से एक दिन पहले हमारे साथ जुड़ने के बाद से ही, वे बहुत सकारात्मक थे. यह खिलाड़ियों का एक नया ग्रुप है. हम जानते हैं कि इंग्लैंड दौरे पर मौजूद खिलाड़ियों में से केवल चार या पांच ही इस दौरे पर हमारे साथ जुड़े थे. लेकिन वे बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे और इस जीत का बहुत सारा श्रेय कप्तान को जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने आप में से हर एक का हौसला बढ़ाया."